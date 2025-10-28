Editoryal: Pagpangandam sa linog

Ang wala damhang pag-igo sa magnitude 6.9 nga linog sa Amihanang Sugbo niadtong Septiyembre 30, 2025, nagbilin og dili mapapas nga samad sa kasaysayan sa probinsiya nga nagbutyag sa tinuod nga kalisod sa kinaiyahan.
Ang kusog nga pagtay-og sa yuta dili lang nitay-og sa mga estruktura kondili niuyog sab sa atong pagbati sa seguridad.
Ang mga hulagway sa nangatumba nga mga building ug ang naglibog, naghilak nga mga komunidad usa ka dinalian nga pahinumdom nga ang pagpangandam usa ka butang nga kinahanglan gyud buhaton.
Ang kinatibuk-ang danyos sa epekto sa linog: 160,000 ka mga balay ang naguba, 200 ka mga establisemento, ug 2,000 ka classrooms ang nangadaot.
Kining makalilisang nga datos nagpasiugda nga ang bisan unsang paglangan sa paghimo og mga lakang sa pagpangandam mahimong mosangpot sa dugang pa nga pagkawala sa kinabuhi ug panginabuhi.
Tungod niini, ang desisyon sa Provincial Board atol sa ilang regular session niadtong Oktubre 27, 2025, nga aprobahan ang resolusyon ni Board Member Cesar “Sarsi” Baricuatro sa Cebu 7th District nga nag-awhag ni Governor Pamela Baricuatro sa paghatag og hard hats ug mga pito sa matag opisina sa Kapitolyo, usa ka tukmang lakang sa pagpangandam.
Kining resolusyon nagpakita sa pagpanalipod sa mga empleyado sa gobiyerno.
Ang hard hat makaprotekta sa ulo batok sa mga mangatagak nga debris.
Samtang, ang pito usa ka epektibo nga himan sa pagtawag og atensyon o pag-signal sa lokasyon sa mga na-trap nga makapadali sa rescue operation.
Gitataw ni Bokal Baricuatro nga ang iyang awhag nagpasiugda sa kamahinungdanon sa pag-una sa kaluwasan sa tawo aron malikayan ang dugang pagkalas og kinabuhi taliwala sa nagpadayong pagtay-og sa yuta o aftershock.
Dugang pa, ang una nang gipadayag sa gobernadora nga plano sa pag-procure og hard hats ilabina alang sa mga estudyante nagpasiugda sa iyang tinguha sa pagpalapad sa pagpangandam.
Apan makig-alayon kini sa mga lokal nga kagamhanan alang sa maong plano. Kining inisyatiba sa Kapitolyo angay sundon sa tanang ahensiya sa gobiyerno ug pribadong sektor.
Ang yano nga mga himan sama sa hard hat ug pito, inubanan sa saktong earthquake drills, dako og ikatabang sa pagluwas sa kinabuhi. Ang kaluwasan sa publiko dili mahimong ikomprumiso.
Kinahanglang molihok kita karon aron maseguro nga ang matag Sugboanon, gikan sa mga empleyado sa Kapitolyo hangtod sa mga tinun-an, andam sa sunod nga pagtay-og sa yuta.