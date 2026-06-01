Editoryal: Pagpasagad sa kalikupan maoy rason

Ang kahimtang sa pagdumala sa atong kalikupan ug mga pamaagi sa pangisda maoy hinungdan nga ang Amerika wala na motugot nga mo-import og Blue Swimming Crab gikan sa Pilipinas.
Ang pagpanaktak sa 245 ka mga trabahante sa Phil-Union Frozen Foods Inc. (Puffi) sa Lapu-Lapu City nakaapekto di lang sa trabahante nga naputlan sa ilang panginabuhian apan labaw na ang ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya nga nagsalig kanila.
Ang maong kalambuan nagpahinumdom nga ang global nga merkado adunay direkta nga epekto sa lokal nga panginabuhi, ilabi na kon ang nasod mapakyas sa pagtuman sa international regulation.
Bisan pa gipasabot sa kompanya nga walay kalabutan ang isyu sa kalidad sa produkto o sa kalig-on sa operasyon, dili ikalimod nga ang kakulang sa hustong documentation ug sistema sa pagpanalipod sa mga marine mammals usa ka dakong kapakyasan sa regulasyon.
Ang desisyon sa Estados Unidos pinasikad sa kakulang sa epektibong pag-monitor sa bycatch, ug sa pag-report sa mga kamatayon ug injured nga marine mammal—mga butang nga angay'ng hatagan og pagtagad sa atong nasod.
Ang maong sitwasyon nagpakita sa kahinay sa koordinasyon sa mga ahensiya sa gobiyerno nga may kalabutan sa pangisda ug export.
Dili na bag-o nga ang Pilipinas nag-atubang og mga isyu sa pagsunod sa internasyonal nga mga requirement, apan ang kapakyas sa paglihok dayon nagbutang sa risgo sa liboan ka mga trabaho.
Ang responsableng pangisda dili lang para makasulod sa internasyonal nga merkado, kundili alang sa malungtaron nga balanse ang kondisyon sa atong kadagatan.
Sa katapusan, ang nahitabo sa seafood exporter Phil-Union Frozen Foods Inc. (Puffi) usa ka pasidaan nga kon padayon nga pasagdan ang kakulang sa sistema ug pagdumala sa kadagatan mas daghan pa nga negosyo ug mamumuo ang maapektuhan.
Ang panawagan karon dili lang reporma, kundili usa ka lig-on nga komitment sa gobiyerno nga panalipdan ang trabaho sa katawhan ug ang kalikupan.