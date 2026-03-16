Editoryal: Pagputol sa buhis

Ang gikatakda nga pag-apruba sa House Bill 8418 sa House of Representatives of the Philippines nga nagtugot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa temporaryong pagkunhod o pagsuspinde sa excise tax sa produktong petrolyo usa ka lakang nga nagpakita nga nihimo og mga pamaagi ang kagamhanan nga kapangitaan og dali nga solusyon sa sagunson nga pagsaka sa presyo sa lana sa kalibutan.
Samtang kini nagpasabot og posibleng kahupayan sa katawhan, nagtanga’g og pangutana mahitungod sa kahimtang ug kalig-on sa polisiya sa enerhiya ug ekonomiya sa nasod.
Dili ikalimod nga ang excise tax sa lana adunay dakong papel sa pagsaka sa presyo sa transportasyon, pagkaon ug uban pang nag-una nga palitunon.
Kon mosaka ang presyo sa petrolyo sa merkado sa kalibutan, ang epekto niini diretso nga mabati sa mga drayber, mamumuo, ug mga ordinaryong pamilya. Ang paghatag og gahum sa Presidente sa pag-adjust sa buhis sa panahon sa krisis mahimong usa ka praktikal nga pamaagi aron mapagaan ang palas-anon sa katawhan.
Apan sa laing bahin, ang maong lakang nagpakita usab sa kahuyang sa mas lapad nga estratehiya sa gobyerno batok sa padayon nga pagsaka sa presyo sa enerhiya. Ang pagkunhod sa buhis usa lamang ka temporaryong solusyon nga dili makasulbad sa mas dako nga problema—ang padayon nga pagsalig sa imported nga lana ug ang kakulang sa lig-on nga alternatibong enerhiya.
Kon dili matubag ang pundamental nga kahimtang sa suplay ug enerhiya, ang nasod magpabilin nga vulnerable sa matag tensyon o krisis sa internasyonal nga merkado.
Dugang pa, ang pagkunhod sa buhis nagpasabot usab og pagkunhod sa kita sa gobyerno, nga mahimo’ng makaapekto sa pondo alang sa sosyal nga serbisyo ug mga proyekto sa imprastruktura.
Busa gikinahanglan nga adunay transparency sa paggamit sa maong awtoridad aron malikayan ang pag-abuso ug aron masiguro nga ang kahupayan nga gisaad tinuod nga maabot sa katawhan.