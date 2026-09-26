Editoryal: Pagsabwag sa kamatuoran

Sa matag pagsaulog sa Cebu Press Freedom Week, dili lang ang kagawasan sa pamamahayag ang atong gisaulog.
Atong gipahinungod usab kini ngadto sa katungod sa katawhan nga mahibawo sa kamatuoran, base sa kasaligan nga impormasyon.
Ang Sugbo nisaulog sa ika-34 nga Press Freedom Week, lahi na ang palibot diin naglihok ang mga mamamahayag itandi sa nangaging mga dekada.
Ang mantalaan, radyo ug telebisyon dili na mao lamang ang agianan sa impormasyon. Sa usa ka pislit sa cellphone, ang balita mahimong mokatag ngadto sa liboan o milyon nga tawo sulod lamang sa pipila ka minuto.
Apan uban sa mas paspas nga pagpatakap sa impormasyon miabot usab ang mas dagkong hagit sa press freedom.
Ang social media nakahatag og mas lapad nga luna alang sa pagpahayag.
Bisan ang ordinaryong lungsoranon makahimo na karon og pagreport sa panghitabo, paghatag og opinyon ug pagpaambit sa impormasyon.
Kini usa ka positibong kausaban sa demokrasya.
Apan dili tanang impormasyon nga mokatag online tinuod.
Ang disinformation, misinformation, peke nga mga account, giputol-putol nga video ug mga hulagway nga walay hustong konteksto mahimong makalibog sa publiko.
Mas komplikado pa kini tungod sa paggamit sa artificial intelligence nga makahimo og sulod nga daw tinuod bisan dili.
Dinhi mas nasulayan ang responsibilidad sa propesyonal nga pamamahayag.
Ang tinuod nga press freedom dili kagawasan sa pagsulat o pagsulti sa bisan unsa nga walay pagtagad sa kamatuoran.
Kauban sa maong kagawasan ang responsibilidad sa pag-verify, pagpangita sa hustong tinubdan, paghatag sa patas nga konteksto ug pagtul-id sa sayop kon adunay nasayop nga impormasyon.
Sa laing bahin, ang press freedom dili usab angay gamiton isip pasangil aron pugngan, babagan o hadlokon ang mga mamamahayag tungod lamang kay dili uyon ang usa ka tawo o institusyon sa ilang report.
Ang kritikal nga pangutana dili pag-atake; usa kini ka importante nga bahin sa accountable nga pamalaod.
Sa panahon nga dali kaayong mokatag ang balita, ang labing bililhon nga produkto sa usa ka newsroom dili ang pinakapaspas nga report kondili ang kasaligan nga impormasyon.
Busa, samtang gisaulog sa Cebu ang ika-34 nga Press Freedom Week, angay natong hinumdoman nga ang kagawasan sa pamamahayag dili lamang pribilehiyo sa mga mamamahayag.
Kini usa ka katungod nga nagsilbi sa tibuok katawhan.