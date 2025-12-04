Editoryal: Pagsulbad sa reklamo batok taxi

Ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nag-atubang og hagit nga naghulga sa ambisyon niini nga mahimong usa ka prime tourism ug investment hub: ang nagkagrabe nga mga reklamo batok sa mga serbisyo sa taxi.
Ang isyu nga giatubang sa dakbayan mao ang sobra nga pagpaningil sa plitehan ug hugaw nga mga unit.
Kining maong isyu maoy nag-aghat ni Mayor Nestor Archival nga maghimo og klaro nga service quality standards o sukdanan sa kalidad sa serbisyo.
Gipasiugda sa mayor nga ang katuyoan niini dili ang pagpahamtang og silot, kondili ang pagkab-ot og kasabutan uban sa mga operator, drayber, ug regulators.
Kini nga pamaagi sa kooperasyon maoy yawe sa malungtarong solusyon.
Dili na igo ang pag-focus lamang sa pagpanakop sa mga violator.
Kinahanglan sab nga tutokan ang pagtukod og baseline standards nga naglakip sa pagsusi sa kalimpyo sa taxi, hugot nga meter compliance (pagsunod sa metro), ug klaro nga mekanismo sa pagpaningil sa tulobagon niadtong mga malapason.
Ang mga reklamo nga nadawat sa dakbayan kasagaran gikan sa pantalan diin matod pa ang mga drayber dili na mogamit og metro ug magsabot na lang sila sa ilang pasahero sa pletehan.
Ang daan nga mga taxi nga nagdagan gihapon unya ang aircon niini dili bugnaw ug ang sulod baho maoy usa ka insulto sa paningkamot sa siyudad nga mahimong usa ka world-class nga destinasyon.
Ang serbisyo sa taxi usa ka extension sa atong kultura ug ekonomiya. Kon ang mga bisita makasinati og kalisod sa taxi, dili lang ang operator ang maapektuhan, kondili ang tibuok turismo ug negosyo sa Sugbo.
Kini ang panahon nga ang mga stakeholders magkahiusa ug mopataas sa ilang mga sumbanan.
Ang paghimo og usa ka city ordinance sa ulahi aron ma-institutionalize ang mga silot usa ka maayong lakang, apan kinahanglan nga uyonan una kini sa kagamhanan sa dakbayan ug sa mga operator ug drayber sa taxi. Ang matag drayber sa taxi usa ka ‘ambassador’ sa Sugbo.
Ang ilang propesyonalismo, ang kalimpyo sa ilang sakyanan, ug ang ilang pagkamatinud-anon sa plitehan maoy magtino sa pagtan-aw sa kalibutan sa atong pinalanggang siyudad.
Dili na nato tugotan nga ang hugaw nga lingkoranan ug overcharge maoy moguba sa tinuod nga kaanyag sa Sugbo.
Limpyo nga taxi, tarong nga serbisyo, lig-on nga turismo. Kini ang angay natong tinguhaon.