Editoryal: Pagtinabangay gikinahanglan batok sa pagbaha

Usa ka maanindot nga musika sa pandungog sa mga Sugboanon ang paglusad sa Flood-Free Cebu nga inisyatiba, nga gipangulohan sa Cebu Citizens Initiative (CCI) ug Cebu Chamber of Commerce and Industry (CCCI).
Bisan usa pa lang kini ka plano apan labing seguro, nagpahupay na kini sa balatian sa matag Sugboanon nga naghandom nga sa ugma damlag, dili na masinati pagbalik sa Sugbo ang kahasol nga hatod sa pagbaha.
Ang paglusad ning maong proyekto usa ka kusganong pag-ila nga ang pagbaha sa Probinsya sa Sugbo dili lang usa ka problema sa gobiyerno apan usa kini ka natapok nga krisis, nga nagkinahanglan og hiniusang tubag gikan sa katawhan.
Kining kampanya nga gipasiugdahan sa mga sibilyan nagsenyas nga ang mga sektor sa negosyo ug katilingban andam na nga molihok alang sa konkretong aksyon ug dili lang pulos reklamo.
Sulod na sa dugay nga panahon, ang estorya kabahin sa padayon nga pagbaha sa Sugbo naglambigit sa pakyas nga mga imprastraktura apan aduna pa’y mga angayan nga tutokan, sama na lang sa pagpataka og labay sa basura, nga kinahanglang masumpo.
Si CCI President Jay Yuvallos niawhag sa matag Sugboanon nga himuon kini nga sinugdanan sa usa ka mahinungdanong lakang sa pagpakigbatok sa pagbaha ug hangupon kini nga usa ka responsibilidad nga dili angayang ibaliwala.
Ang ilang lapad nga pamaagi, nga nagtutok sa pag-ila sa ugat sa problema, pagpalihok sa komunidad, ug pagpalambo sa mga solusyon nga dili imprastraktura, mao gyud ang angayang ipatik sa alimpatakan sa matag Sugboanon.
Ning maong inisiyatiba, ang CCI ug CCCI mokablit og mga eksperto sa Singapore aron mohisgot kabahin sa drainage master planning ug aron molusad og usa ka digital campaign sa tinguha nga mausab ang panghunahuna sa mga Sugboanon kabahin sa pagbatok sa baha.
Dalaygon ang tumong sa CCI ug CCCI apan lisod ang pagpatuman sa ilang inisiyatiba kon wala ang suporta sa mga lider lokal nga gobiyerno sama nila ni Gobernor Pamela Baricuatro ug Cebu City Mayor Nestor Archival.
Hinuon, gilaumang dili magmakuli ang ang mga lider sa lokal nga gobiyerno sa paghatag sa ilang kinatibuk-ang suporta sa proyekto gumikan kay alang man kini sa kaayuhan sa katilingban.
Ang Flood-Free Cebu nga inisyatiba kinahanglang mahatagan og saktong implementasyon ug saktong aksyon aron maabot niini ang tumoy sa kalampusan.
Dili kini usa ka yano nga inisiyatiba apan dili sab halayo ang posibilidad nga matuman ang katuoyan niini sa usa lang ka pulong – pagtinabangay.