Editoryal: Pagtukod sa Cebu City College hinaut matuman

Sulod sa dugay na nga panahon, ang kalisod ug gastuhan sa pagbiyahe paingon sa dagko ug dekalidad nga mga unibersidad usahay mao na ang magbuot sa kaugmaon sa batan-ong mga estudyante sa bukirang mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang batan-ong mga estudyante sa kabukiran sagad naglantaw sa pagtungha sa kolehiyo isip usa ka luho, dili tungod sa ka kuwang sa salabutan kon dili, tungod sa kabug-at sa gastuhan ug kalayo sa biyahe.
Dili ikasurpresa nga adunay mga batan-on sa kabukiran nga mawad-an og gana sa pagpadayon og pagtungha sa kolehiyo tungod niini.
Apan posible nga sa ugma damlag mausab na kining tanan tungod ning lakang sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo sa pag-establisar sa Cebu City College.
Sa plano, ang main campus sa Cebu City College tukuron sa South Road Properties unya aduna kini mga satellite campus sa bukirang mga barangay sa Guba alang sa North District ug Babag alang sa South District.
Si Councilor Pastor Alcover Jr., kinsa maoy nagduso sa ordinansa sa pagtukod sa Cebu City College, ug ang kinatibuk-ang Konseho sa Dakbayan nagtubag sa gitawag og “geographic tax” o dugang palas-anon nga giatubang sa mga pamilya sa kabukiran.
Kon ang gastuhan sa estudyante sa plete moabot na og P300 matag adlaw, ang damgo nga makahuman og kurso ang kabatan-unan sa kabukiran sagad mahanaw na lang nga sama sa bula tungod sa kalig-on sa babag.
Hinuon kon matukod na ang Cebu City College sa kabukiran, gilaumang malumpag kining maong lig-on nga babag ug makapadayon ang mga batan-on sa kabukiran sa paggukod sa ilang pangandoy pinaagi sa edukasyon.
Dalaygon kining maong lakang sa Konseho sa Dakbayan dili lang tungod sa pagpalapad sa imprastraktura, kon dili tungod usab sa komprehensibo nga panan-aw niini.
Ang pagtutok sa mga kurso nga gikinahanglan kaayo sama sa Nursing, Information Technology, ug uban pa, nagpakita og praktikal nga pamaagi alang sa pag-usbaw sa panginabuhi.
Dugang pa niini, ang pagmugna og Board of Trustees, nga naglakip sa mga magtutudlo, estudyante, ug mga representante sa scholarship, nagpasalig nga ang institusyon magpabilin nga usa ka buhi nga bahandi sa komunidad imbes nga usa lang ka estrikto nga opisina sa gobiyerno.
Kini nga modelo sa pagdumala mahinungdanon aron maseguro nga ang mga itudlo haom sa panginahanglan sa mga estudyante ug sa gikinahanglan nga trabaho sa siyudad.
Hinuon kining tinguha sa Konseho sa Dakbayan adunay mga posibleng masugatan nga kakulian partikyular sa pinansyal nga aspeto.
Ang usa ka kolehiyo usa ka wala’y hunong nga obligasyon nga nagkinahanglan og padayon nga pundo, mga kawani, ug pagmentinar. Aron molampos ang Cebu City College, kinahanglan maseguro sa kagamhanan sa dakbayan nga ang ilang plano sa pundo sama kalig-on sa ilang mga mithi sa edukasyon.
Hinaut masulbad ra sa kagamhanan sa dakbayan ang kon unsa man gani nga mga kakulian ang masugatan ning dakong proyekto.