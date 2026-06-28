Editoryal: Pagtul-id sa latagaw nga hunahuna sa mga tinun-an

Magsugod na karong Lunes, Hunyo 29, 2026, ang hingpit nga pagdili (total ban) sa paggamit og mobile phones sulod sa mga tunghaan sa lungsod sa Dumanjug.
Kini subay sa kamandoan ni Mayor Efren Guntrano “Gungun” Gica, nga nagtumong sa pagpalambo sa pagkat-on ug pagpahiuli sa interaksiyon sa mga estudyante sulod sa classroom. Ubos sa maong polisiya, ang mga galamiton nga masakpang gidala sa campus pagasakmiton ug iuli lamang inig kahuman sa klase.
Dili ikalimod nga ang cellphone nahimo nang dakong babag sa epektibong pagkat-on ug maoy hinungdan sa paglatagaw sa hunahuna sa mga kabatan-onan. Ang maong lakang ni Mayor Gica giisip nga usa ka maisugon ug haom nga desisyon aron ibalik ang konsentrasyon sa mga tinun-an sa ilang mga leksyon, nga sigurado usab nga makapahupay ug makapalipay sa mga magtutudlo.
Kini nga direktiba naggumikan sa nahitabong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City nga mikalas og tulo ka kinabuhi sa mga estudyante. Husto ang mayor nga angay unahon ang seguridad ug ang maayong mentalidad sa mga kabataan batok sa dautang impluwensya sa internet ug teknolohiya. Bisan ang iyang prangka nga pamahayag—nga ang mga ginikanan nga dili makauyon sa polisiya mamahimong mobalhin sa ilang mga anak sa laing lungsod—gibuhat aron magbaton og kahadlok ug dili sayon-sayonon sa publiko ang maong balaod.
Apan luyo niini, angay gihapon huna-hunaon nga ang cellphone usa ka importanteng himan alang sa komunikasyon tali sa ginikanan ug anak, ilabi na sa panahon sa emerhensya. Aron mahimong hapsay ug epektibo ang pagpatuman niini, kinahanglan nga ang mga magtutudlo o opisyal sa tunghaan nga gitahasan sa pagkustodiya sa mga telepono samtang nagklase maoy motubag sa mga dinalian nga tawag o text gikan sa mga ginikanan.
Alang sa kaayohan sa tanan, mas maayo nga dili na lang gyud magdala og cellphone ang mga estudyante. Ang disiplina ug proteksyon sa mga bata magsugod sa pagtamod sa mga lagda nga gipahimutang alang sa ilang kaugalingong ugma.