Editoryal: Palaro malampuson, track oval palpak

Adunay mga kakulian apan taliwala niini, makonsiderar nga usa ka mayori­hiyang kalampusan ang pag-host sa Dakbayan sa Sugbo sa 2024 Palarong Pambansa. Kudos sa suspendidong mayor sa Sugbo nga si Mike Rama, kinsa mao gyu’y na­ngusog aron maseguro ang kalampusan sa pag-host sa Queen City of the South sa labing dako nga kompetisyon sa sports nga ipahiga­yon sa matag tuig.

Kudos sab ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, kinsa maoy nisawo sa dakong obligasyon nga nabiyaan ni Rama tungod sa iyang pagkasuspenso. Kudos sa tanang mga nahi­lambigit sa pagpasiugda sa kompetisyon.

Ang ubang mga kakulian nga nahitabo kabahin sa kompetisyon puwede ra kaayo ilubong dayon sa limot apan adunay usa nga dili angayang ibaliwala – ang kabahin sa palpak nga track oval.

“Overall, on Cebu City’s third hosting and despite the issue on the CCSC (Cebu City Sports Center) track oval, I would rate the Palaro Cebu 2024 as a major success,” matod pa ni Cebu City Sports Commission (CCSC) chairperson John Pages sa interbyu sa Sun.Star Cebu dili pa lang dugay.

Adunay punto si Pages apan wala kini nagpasabot nga puwede na molugak ang dakbayan kabahin sa isyu sa track oval, nga nasutang wala nakaabot ang sukod niini sa 400-meter standard oval. Matod ni Philippine Sports Commission (PSC) Commissioner Edward Hayco nga ang CCSC oval aduna ra’y gitas-on nga 398.5 meters.

Gawas niini, kuwestiyunable sab ang pagtaod og rubber sa oval gumikan kay aduna na dayon na­kitang mga liki-liki ug adunay mga naukang pagkahuman sa Palaro. Kinsa man gyud ang angayang basulon ning maong hitabo, ang contractor o ang nagkuha sa contractor? Kinsa man gyud?

Labing seguro daghan na’ng joggers ang naghinamhinam nga makabalik pagdagan sa track oval, nga kapin na sa tuig nga wala gipagamit sa publiko tungod sa renovation sa tibuok CCSC alang sa Palaro. Giingon nga ablihan pagbalik ang track oval alang sa publiko inig human sa Palaro apan tungod sa palpak nga paggama niini, hayan mura’g kinahanglan pa’ng inaton sa mga mahiligon og dagan ang ilang pasensya.

Unya sa gatusan o linibo nga mobayad og entrance fee nga P25 matag adlaw sa CCSC, dakodako na sab nga kantidad ang wala naabot sa bulsa sa Dakbayan sa Sugbo.