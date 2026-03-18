Editoryal: Pam miluwat og EO nga katutokan ang kabataan nga maglisod og basa

Gimugna ni Gobernador Pamela Baricuatro ang Cebu Provincial Education Secretariat (PedS) aron masolusyonan ang kataas sa datos sa mga bata sa Probinsiya sa Sugbo nga naglisod sa pagbasa ug pagsabot sa ilang gibasa.
Kini pinaagi sa giluwatan niyang Executive Order No. 19.
Kini nga buhatan maoy tahasan pag-monitor ug pagpatuman sa mga programa nga magpalambo sa kalidad sa edukasyon sa mga tinun-an sa tibuok lalawigan.
Subay sa gipahigayon nga Comprehensive Rapid Literacy Assessment (CRLA) sa Second Congressional Commisison on Education (EDCOM II), nakakuha og taas nga datos sa mga bata nga naglisod sa pagbasa ang Talisay City isip labing taas, 50.2 porsiyento; Cebu City, 46.85 porsiyento; Lapu-Lapu City, 45.64 porsiyento; Toledo City, 43.83 porsiyento.
Lakip sab ang Danao City, Bogo City, ug City of Naga.
Una na nga gikonsiderar sa kagamhanan nga usa sa hinungdan niini ang malnutrition ug stunting sa mga bata resulta nga dili kini maka-focus o ba kaha makasabot diha sa klase.
Apil sa tahas niini, ang pag-monitor ug mag- evaluate sa nutrition ug feeding programs sa mga tinun-an ilabi na sa Early Childhood Care and Development, educational assistance program, ug pagsusi sa data analytics aron maseguro nga maalibyuhan ang maong problema sa probinsiya. / ANV