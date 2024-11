Editoryal: Pamahayag ni Sara na-misinterpret?

Giklaro ni Bise Presidente Sara Duterte nga ang iyang pasiunang pamahayag nga mimando sa pagpatay ngadto sa first couple nga sila Presidente Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ug First Lady Liza Araneta-Marcos lakip na ni House Speaker Martin Romualdez gingong “maliciously taken out of logical context.” Apan ang maong pagpanghulga makamugna og implikasyon ilabi na nga ang mga nalambigit mga tag-as nga opisyal sa kagamhanan.

Ang pamahayag ni VP Sara nagdala og seryuso nga kabalaka mahitungod sa political rhetoric nga nagpasabot sa pamaagi sa usa ka politiko sa pagpadangat sa iyang pulong nga gibuhian.

Tungod niini, ni-react ang National Security Council (NSC) nga ang maong pagpanghulga sa bise presidente ngadto sa mga Marcos giila nga “matter of national security.”

Angayan ba ang tagdon kini nga hulga sa national security?

Gumikan niini, nabahin ang simpatiya sa publiko.

Apan bisan pa man unsa pa ang tumong sa gipamulong ni VP Sara angayan lang nga magmatngon ug magklaro ang mga lider sa ilang mga pahayag tungod kay ang ilang impluwensya molapas sa personal nga interpretasyon. Kini nga insidente nagpunting sa panginahanglan sa mas dako nga responsibilidad sa politikal nga panultihon aron masiguro nga kini makapadani ug pagsalig ug kalig-on imbes nga makadala ug kontrobersiya ug pagkabungkag.

Gisaway sab sa bise presidente ang reaction sa NSC og buot niya nga mangayo og kopya sa niguwa nga resulta sa panagtigom sa council sama sa notice of meeting nga adunay proof of service, listahan sa mga mitambong, hulagway atol sa meeting ug ang notarized sa minutes sa maong tigum sa coucil ug uban pa.

Gitambagan sab ni VP Sara nga sa sunod nga meeting sa NSC nga ilakip sa pagpresentar ngadto sa council ang pagpanghulga ngadto kaniya sa Office of the Vice President ug sa mga personnel niini.

Tumanon kaha kini sa NSC ang hangyo ni VP Sara?

Una nang mikuwestiyon ang bise presidente nga isip sakop sa council wala siya gidapit nga motambong sa panagtigum.

“Please submit within 24 hours, an explanation in writing with legal basis why the VP is not a member of the NSC or why as member I have not been invited to the meetings, whichever is applicable,” dugang pa sa bise presidente.