Editoryal: Pamulitika o di, lakang ni Tomas dalaygon

Gipahibalo ni Cebu City Vice Mayor Tomas ning bag-ohay lang nga gipahakan niya og dako ang pundo sa iyang kaugalingong opisina ug sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo.
Gikan sa P925 million sa niaging tuig, nikunhod kini sa P415 million. Nganong gibuhat man kini ni Tomas? Ang tubag niini angayang pagadaygon.
Gipasabot ni Tomas nga ang kapin P500 million nga napahak sa nahisgutang pundo itagana alang sa mas mahinungdanong mga serbisyo nga maghatag og kaayuhan sa mga residente sa Queen City of the South.
Matod ni Tomas nga ang gipahak nga pundo gamiton alang sa mga tambal, scholarships, ug ayuda alang sa senior citizens.
Mga konkretong benepisyo kini nga direkta nga magpalambo sa kinabuhi sa mga residente sa Dakbayan sa Sugbo.
Pinaagi sa pagtangtang sa iyang gitawag nga "walay pulos nga mga
proyekto" sama sa Vice Mayor’s Portrait Gallery, iyaha usab gipakita ang iyang kaugalingon isip usa ka seryuso nga lider nga naghunahuna alang sa kaayuhan sa iyang mga konstituwente.
Ning maong lakang, seguradong makuha ni Tomas ang kasingkasing sa mga tigulang ug mga kabus.
Apan dili malikayan nga posibleng dunay nagpahipi nga laing rason kon nganong gihimo kini ni Tomas – pamulitika.
Ning maong lakang, nakaposisyon nang daan si Tomas alang sa umaabot nga 2028 General Elections gumikan kay kini iyang gibuhat seguradong motatak sa alimpatakan sa mga residente.
Ang paghatag og prayoridad sa kaayuhan sa publiko mao man gyud hinuon ang angayang buhaton sa usa ka lider sa politika hinungdan nga dili angayang kuwestiyunon ang gihimo ni Tomas, pamolitika man kini o kinasingkasing.
Daghan na sab gyud hinuon nahimong kaayuhan si Tomas dihang nagserbisyo pa kini isip usa ka mayor sa Dakbayan sa Sugbo. Usa sa dalaygon ug dakong mga proyekto nga nagpilit sa pangalan ni Tomas mao ang South Road Properties (SRP).
Kon serbisyo publiko lang ang hisgutan, dili gyud hinuon mabintahaan si Tomas maong lisod siyang lupigon kon molansar kini sa eleksyon sa bisan unsa nga posisyon.
Kon itugot sa kahigayunan, gilaumang daghan pang mahimo si Tomas nga maghatag og kaayuhan sa mga residente sa Dakbayan sa Sugbo taliwala sa iyang pangidaron nga 77.
Bisan unsa pa’y rason, ang gihimo ni Tomas usa ka klasiko nga lakang sa usa ka politiko nga naghunahuna sa serbisyo publiko.