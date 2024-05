Editoryal: Panag-estorya sulbad sa problema sa Carbon

Niadtong Biyernes, niduaw sa Cebu City hall ang kadagkuan sa Cebu Port Authority (CPA) aron makigtagbo kang Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Ilang giestoryahan ang kabahin sa ilang panagsungi tali sa Siyudad kalabot sa Compania Maritima ug port construction sa CPA sa pier area.

Ingon pa ni CPA General Manager Francisco Comendador III nga ang ilang pagduaw sa city hall ilang pagpakita nga gusto sila og kahiusahan ug kalinaw alang sa usa ka Sugbo.

Sa ato pa, dialogue ang gikinahanglan aron unta dunay makab-ot nga maayo nga kasabutan. Di kay magpatas-anay sa ihi aron mailhan kinsa ang mas gamhanan kay ang mao nga mga buhatan, di man pribado, iya ni sa kagamhanan, sa katawhan.

Makaguol kay ang giawayan di pribado nga mga propiedad, kon di publiko. Inay mag-away, estoryahan gud kon unsa ang labing maayo nga solusyon nga makab-ot alang sa kaayuhan sa tanan kay di man na ilaha ang mao nga mga luna ug istruktura.

Tan-awa ra gud unsay nahitabo sa modernisasyon sa Carbon, nalangan ang ubang bahin, sama sa Puso Village, kay inay estoryahan ang proyekto ug ang kalambuan niini, duna may wa maestoryahi nga ni-claim sab sa lugar nga mao ang CPA.

Ang tanang mga problema, labina sa kasungian sa jurisdiction sa usa ka dapit, maestoryahan unta. Kining suliran sa CPA ug Siyudad mahimo ra unta idangop sa Malacañang. Ang Siyudad makaduol ra unta kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron mao nay momando sa Dept. of Transportation (DOTr) nga makaestorya sab sa CPA.

Apan aron lang ipaila kinsa ang gamhanan, way nibuhat o kaha nakatambag kang Mayor Michael Rama hangtod nga niabot sa hukmanan ang away. Toa na gani kini sa Court of Appeals.

Di lang ang Siyudad ang naalkanse, kon di ang publiko sa kinatibuk-an kay tipik unta sa kita sa pribadong negusyo mahiadto sa panudlanan sa kagamhanan. Ang kita magasto alang sa nagkadaiyang mga proyekto sa gobyerno. Sa ato pa, kada adlaw nga pagkalangan, naalkanse di lang ang pribadong developer ug nagmoderno sa Carbon, kon di ang katawhan usab.

Karon nga gisugdan na ang panagsultihanay tali sa CPA ug sa Siyudad pinaagi kang Garcia, hinaot pa nga duna kini maayo nga sangkuan. Mapadayon na ang tipik sa modernisasyon sa Carbon. Di away ang solusyon sa problema, kon di panag-estorya alang sa panaghiusa.