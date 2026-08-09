Editoryal: Panahon sa ting-uwan angay hingpit pangandaman

Ang makalilisang nga mga taho gikan sa Luzon ug silingang mga rehiyon diin libuan ka mga pamilya ang gipangbakwit tungod sa grabeng pagbaha agi’g resulta sa walay hunong nga pag-uwan nagpahinumdom sa tanan nga grabe ka peligro kon masuko na ang kinaiyahan.
Kagahapon sa buntag, Dominggo sa buntag, Agusto 9, 2026, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) nakatali og unom ka mga namatay tungod sa grabeng pagbaha sa Luzon.
Ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) niingon nga aduna’y kasamtangang gi-monitor ang ilang buhatan nga tulo ka weather systems, nga posibleng mahimong bagyo, sa gawas sa Philippine area of responbsibility (PAR).
Hinuon gipasabot sa Pagasa nga sa pagkakaron, kuli kining makasulod sa PAR.
Mosulod man o dili kining tulo ka weather systems sa PAR, ang tanan angayan gyud mangandam hilabi na ang mga naa sa lugar nga bahaon. Kanus-a pa man diay mangandam, kanang modagayday na’g sugod ang baha?
Ang dagan sa panahon dili gyud biya matagna hilabi na ning panahon sa ting-uwan.
Kon ang Luzon maoy gibaha sa pagkakaron, dili halayo nga ang mga dapit na sab sa Mindanao ug Visayas ang sunod nga banlason niini.
Dinhi sa Sugbo, dayag nga daghang mga dapit ang kinaham sa baha kon mobunok na ang makusog nga uwan.
Ang matag local government unit (LGU) kinahanglan gyud nga magtutok sa pagpangandam kabahin niini nga katalagman. Kinahanglang estudyohan nang daan kon unsay angayang buhaton sa pagbatok niini samtang maayo pa ang dagan sa panahon.
Kasagaran biya, anhi na molihok ang mga LGU kon aduna nay mahitabong katalagman.
Ang mga opisyal sa kagamhanan kinahanglan mag-inspeksyon dayon ug maglimpyo sa mga baradong kanal, maghawan sa mga agianan sa tubig, ug hugot nga magpatuman sa mga balaod sa kalikupan aron mapugngan ang pagbabag sa natural nga agianan sa baha.
Apan dili angayang isalig ang tanan sa gobiyerno. Kinahanglang motabang sab ang komunidad sa pagpangandam. Kinahanglan nga aktibong magmonitor sa opisyal nga mga balita sa panahon ug mosunod sa sayo nga pasidaan sa pagbakwit.
Ang nahitabo sa Luzon hinaut nga magpukaw ug magsilbe kining leksyon sa tanan nga gikinahanglang ang hingpit nga pagpangandam ning panahon sa ting-uwan.