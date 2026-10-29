Editoryal: Panawagan sa responsable’ng pagbiyahe

Duha na lang ka adlaw, ug ang tibuok nasod mag-atubang na sab sa usa sa labing mahinungdanon ug gipaabot nga tradisyon sa mga Pilipino—ang Kalagkalag. Matag tuig, masaksihan nato ang pagdagsang sa liboan ka mga tawo sa mga bus terminal, pantalan sa barko, ug airports. Ang tumong usa ra: ang pagpauli sa tagsa-tagsa ka probinsiya aron sa pagbisita sa mga sam-ang ug paghalad og mga pag-ampo alang sa mga mahal sa kinabuhi nga nitaliwan na sa laing kalibotan. Kini nga tinuig nga ritwal dili lamang usa ka simpleng bakasyon, kondili usa ka lalom nga pagpakita sa atong kultura sa pagrespeto ug paghandom sa atong mga katigulangan ug mga minahal.
Apan luyo sa maong balaanong tahas, ang Kalagkalag nagdala sab og dakong hagit sa kahapsay, kaluwasan, ug seguridad. Sama sa naandan, magkapuliki na sab ang atong kapulisan ug ubang mga tinugyanan sa balaod aron maseguro nga hapsay ang dagan sa maong kasaulogan. Gani, gibutyag sa Philippine National Police (PNP) nga ila nang ipakatap ang kapin sa 73,000 ka mga polis sa tibuok nasod aron magbantay sa kahapsay ug seguridad sa publiko.
Dili sab ikalimod nga ang kahuot sa mga kadalanan maoy usa sa labing dakong problema sa ingon niining panahon. Dinhi na mosulod ang pahimangno sa Land Transportation Office (LTO) ngadto sa mga pamilya nga magdala og pribadong sakyanan sa ilang pagbiyahe. Hugot nilang gipasidan-an ang mga drayber nga likayan gyud ang pagmaneho kon nakainom og ilimnong makahubog. Ang silot bug-at: gawas sa dakong multa, mahimong maimbargo ang sakyanan ug mapriso o mapagan ang lisensiya.
Dinhi dako kaayo ang panginahanglan sa disiplina sa kaugalingon. Aron dili ta madakpan ug malikayan ang kahasol, mas maayo pa nga dili na gyud moinom ang drayber samtang nagbiyahe. Kon uhaw o ganahan gyud moinom, pwede ra kining buhaton inig abot na gayud sa balay sa probinsiya. Hunahunaa ra gud kon madakpan ka ug i-isyu kanimo ang Temporary Operator’s Permit (TOP)—dili na ka ka-drive sulod sa 72 ka oras! Kon maabtan pa mo sa probinsiya og upat ka adlaw, maglisod na gyud mo sa pagbalik kay segurong mapaso ang maong tagal. Unsaon na lang kon walay lain nga makahibalo modrayb sa sakyanan? Di ba mapugos na hinuon mo sa pag-commute?
Busa, angay natong hinumdoman nga ang labing mahinungdanon mao ang luwas nga pag-abot sa atong destinasyon. Ang kadasig sa pagpakigkita sa mga minahal sa kinabuhi sa probinsiya kinahanglan ubanan sa saktong pag-amping.