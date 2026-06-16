Editoryal: Pangandam sa hulaw

Misaka na sa 80 porsiyento gikan sa 55 porsiyento niadtong Marso ang tsansa nga makasinati og El Niño ang nasod sa dili pa mahuman ang tuig 2026.
Kini usa ka pasidaan nga dili angay nga balewalaon.
Matod ni Pagasa Weather Bureau Chief Engr. Al Quiblat, mahimong molungtad kini hangtod sa sayong bahin sa 2027 ug may 30 porsiyento nga tsansa nga mahimo kining usa ka “strong El Niño.”
Ang El Niño dili ordinaryong ting-init. Kauban niini ang hulga sa hulaw, kakuwang sa tubig, krisis sa kuryente, ug grabeng epekto sa agrikultura nga mamahimong mosangpot sa kakuwang sa pagkaon.
Taliwala niining gikabalak-ang sitwasyon, usa ka maayong balita ang gihimong lakang sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang paggahin og P30 milyones ubos sa Supplemental Budget No. 1 alang sa pagpakgang sa hulaw usa ka timaan nga seryoso ang dakbayan sa pagpanalipod sa iyang katawhan, ilabi na ang 13,167 ka mga mag-uuma sa 28 ka mga bukirang barangay.
Pinaagi sa pagpanguna ni City Agriculturist Joey Baclayon, nakita nato ang dinalian nga pagpangandam sukad pa niadtong Enero pinaagi sa pag-ayo sa 44 ka pasilidad sa patubig, pag-apod-apod og solar-powered water pumps, ug pagtukod og mga greenhouse aron makadaginot sa tubig, dungan sa pagparehistro sa mga mag-uuma sa Philippine Crop Insurance Corp. (PCIC) ug pag-andam og dugang P5,000 nga hinabang pinansyal kada usa, ug pagsiguro nga dili mabalda ang 40 porsiyento nga suplay sa utanon sa syudad pinaagi sa pag-provide og mga sakyanan nga modala sa mga abot gikan sa bukid ngadto sa kamerkadohan.
Dugang pa niini, ang pakigtambayayong sa MCWD alang sa mobile siphon tanks nagpakita nga gilantaw usab ang panginahanglan sa mainom nga tubig sa mga residente, dili lang ang patubig sa mga pananom.
Apan ang dakong pangutana: Igo na ba kini? Ang P30 milyones dako nga kantidad, apan kung ang grabeng hulaw na ang moserado sa mga tinubdan sa tubig, basin magkuwang kini. Ang pagpangandam dili lang tahas sa gobyerno. Kini usa ka panawagan alang kanatong tanan. Ang pagdaginot sa tubig sa matag panimalay ug ang pag-atiman sa atong mga tinubdan niini angay nang sugdan karon, samtang wala pa ang grabeng krisis.
Ang lakang sa Sugbo usa ka ehemplo sa uban nga mas maayo nang mangandam kaysa mag-antos sa kaulahian. Ang El Niño nagpadulong na, ug ang atong kaluwasan magdepende sa gikusgon ug kalalom sa atong pagpangandam karon.