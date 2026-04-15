Editoryal: Pangandoy nga naputol sa counterflow

Usa ka dako ug lawom nga kaguol ang nisanap sa Sugbo niadtong Martes, Abril 14, 2026. Sa usa ka pamilok, ang hayag nga ugma ni Braille Nichole Kwek, usa ka 17-anyos nga tinun-an sa kursong Mechanical Engineering sa University of San Carlos, napalong human nadasmagan sa usa ka ambulansiyang ni-counterflow sa flyover sa Archbishop Reyes Avenue, Dakbayan sa Sugbo.
Samtang ang iyang kauban nga si Juan Antonio Ladioray anaa pa sa kritikal nga kahimtang, ang trahedya nagbilin og usa ka seryosong pangutana: Ang pagdali ba sa pagluwas og kinabuhi naghatag og lisensya sa pagbutang sa uban sa kapeligruhan?
Makapatandog sa kasingkasing ang kamatuoran nga kining mga biktima padulong pa unta sa eskwelahan aron gukdon ang ilang mga pangandoy. Si Braille kinsa giila nga mahiligon sa matematika, nagdala sa paglaom sa iyang amahan nga naningkamot isip OFW sa Dubai taliwala sa tensiyon sa Middle East.
Apan kining tanan nahanaw tungod sa usa ka desisyon sa dalan nga nikuha sa iyang kinabuhi imbes nga makaluwas unta. Ang dapit sa hitabo—ang flyover—usa ka dapit diin ang pag-counterflow angayan nga likayan.
Sa kagamay sa agianan ug sa kahuot sa railings sa kilid, wala nay kahigayunan ang kasugat nga makalihay kon adunay mosugat nga sakyanan sa pikas lane. Bisan pa kon dinalian ang kahimtang sa pasyente nga giingong giataki sa stroke sulod sa ambulansiya, dili kini rason nga isugal ang kaluwasan sa publiko.
Ang drayber sa ambulansiya, si Ryan Kevin Gista, nagtinguha nga madala dayon ang pasyente sa ospital aron maluwas gikan sa kamatayon. Apan tungod sa kakuwang sa pag-amping, nakakalas hinuon siya og laing kinabuhi ug posibleng nakadugang pa sa seryosong kadaot sa lain.
Imbes nga mapadali ang serbisyo, ang tanan hinuon nalangan—ang pasyente sa sulod, ang mga tinun-an nga nabanggaan, ug ang dagan sa trapiko.
Dili nato mabasol ang dinalian nga tawag sa katungdanan, apan ang urgency kinahanglan kanunay nga inubanan sa pag-amping. Dili na mabalik ang kinabuhi ni Braille, apan mahimo kining mitsa sa kausaban. Ang Bureau of Fire Protection (BFP) sa Cebu City nipagawas dayon og advisory alang sa ilang mga drayber.
Ang pahinumdom nga ang "defensive driving" ug ang pagsunod sa balaod sa trapiko kinahanglan magpabilin bisan sa tunga-tunga sa emerhensya usa ka leksyon nga angay’ng sundon sa tanang emergency responders—mapaambulansiya man, fire truck, o polis.
Ang dugo sa flyover sa Archbishop Reyes Avenue magsilbing pahinumdom nga ang matag segundo sa karsada bililhon, apan ang matag kinabuhi mas labaw pa.