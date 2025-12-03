Editoryal: Pangitaon gyud

Usa ka bulan ang milabay sukad niigo ang Bagyong Tino sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Nobiyembre 4, 2025, aduna pa gyud diay unom ka mga indibidwal nga na-missing nga wala pa makit-i.
Kining mga na-missing naggikan sa lainlaing barangay daplin sa mga sapa sa amihanang bahin sa dakbayan.
Bisan pa sa kalisod sa trabaho, usa ka butang ang gipasalig sa lokal nga kagamhanan: dili sila mohunong sa pagpangita.
Gipasalig ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, ang chairman sa Committee on Disaster, nga ang City Disaster Risk Reduction and Management Office (DRRMO) magpadayon sa search and retrieval operation.
Niingon si Tumulak nga hunongon lang nila ang pagpangita kon makit-an na ang mga na-missing nga mga indibidwal o kon hangyuon sila sa mga pamilya nga mohunong.
Gani sa ilang pagpangita subay sa mga sapa, matod ni Tumulak nakaabot sila sa Lungsod sa Compostela gikan sa Paril, bukirang bahin sa dakbayan.
Apan dili lalim ang ilang naagian kay ila pang giwahing ang baga nga lut-od sa mga basura ug mga debris sa pamasin nga tua didto natabunan ang mga biktima.
Gipasabot ni Tumulak nga ang emosyonal ug sikolohikal nga epekto sa pamilya dili mahulagway kon ang recovery efforts kalit lang hunongon.
Natural ni nga bation sa matag usa kanato nga dili ta mahimutang kon ang atong mga mahal sa kinabuhi dili makit-an ug dili mahatagan og husto nga paglubong kon proper burial.
Kon ugaling makit-an na ang patay’ng lawas, ang laing gibalak-an sa dakbayan kon mailhan pa ang biktima sa iyang mga kabanay.
Kay basin masubli ang insidente niadtong Nobiyembre 26, diin duha ka pamilya ang niangkon sa usa ka patay'ng lawas sa Compostela, nga nasulbad lang tungod sa gisul-ob nga singsing.
Mao nga aron malikayan ang kalibog ug panagbangi sa matag makit-ang patay'ng lawas, ang Department of the Interior and Local Government Cebu City mangulo sa usa ka adlaw nga citywide profiling operation karong Disyembre 17, uban sa Philippine National Police, City Health Department, ug DRRMO, sa pagkolekta og detalyado ug updated nga impormasyon gikan sa mga pamilya sa unom nga nawala.
Kining mga profile magsilbing basehanan aron daling ma-validate ang mga identidad sa matag makit-ang patay'ng lawas.