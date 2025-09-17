Editoryal: Paspas ang biyahe sa test run sa CBRT

Ang unang adlaw sa test run sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) ning Miyerkules, Septiyembre 17, 2025, naghatag og nagkasagol nga mga reaksyon.
Alang sa mga opisyal sa siyudad, ang biyahe sa CIBUS hapsay ug paspas sa gipahinungod nga bus lane.
Apan alang sa ordinaryong motorista, kini usa ka hagit ug dugang kahuot sa trapiko.
Namatikdan ni Mayor Nestor Archival nga ang test run “hapsay ra sa kinatibuk-an.”
Tinuod, nakuha sa CIBUS ang biyahe gikan sa Cebu South Bus Terminal paingon sa Fuente Osmeña Circle sulod lang sa wala’y lima ka minutos.
Kini usa ka maayong timailhan nga ang gipahinungod nga bus lane makapahimo sa biyahe nga mas paspas ug sayon alang sa mga pasahero.
Apan dili nato kalimtan ang kamatuoran nga samtang paspas ang dagan sa CIBUS, ang ubang mga sakyanan naghuot sa laing mga lane.
Kining sitwasyuna nagpakita nga ang kaayuhan sa usa ka grupo—ang mga sumasakay sa BRT—mahimo usab nga problema sa laing grupo—ang mga motorista.
Laing punto nga angay’ng hisgutan mao ang pagsagol sa CIBUS units sa ubang mga sakyanan human sa Fuente station.
Nagresulta kini sa kahuot sa trapiko paingon sa Capitol Building.
Ang sugyot sa mayor nga magbutang og dugang signages makatabang, apan dili kini maoy bugtong solusyon.
Giingon ni Mayor Archival nga ang rota sa test run (Ayala paingon sa SM) dili ang nag-unang koridor sa CBRT, nga unta gikan sa Bulacao paingon sa sentro sa siyudad, ug paingon sa Talamban.
Apan tungod kay ang proyekto “nausab man,” gipili na lang nga gamiton ang anaa ug tan-awon unsay mahimo.
Kinahanglan gyud nga seryusohon ug planuhon og maayo ang umaabot nga mga hugna sa proyekto.
Ang test run gikatakdang mahuman sa Biyernes, Septiyembre 19.
Kini usa ka oportunidad aron makita gyud ang tinuod nga epekto sa CBRT sa atong trapiko.
Dili malikayan nga makamugna kini og kasamok sa sinugdanan, sama sa gipadayag mismo sa mayor.
Apan kon ang proyekto hingpit nang molihok, makabenepisyo ba gyud ang tanan? Kini ang pangutana nga kinahanglan natong tubagon sa umaabot nga mga adlaw.