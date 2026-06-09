Editoryal: Paspas nga tubag sa linog

Subay sa labing ulahing taho sa Office of Civil Defense (OCD), 37 na ka kinabuhi ang nakalas, 488 ang naangol, ug upat ang nagpabiling missing human niigo ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao atol sa unang adlaw sa klase niadtong Lunes, Hunyo 8, 2026.
Kasagaran sa mga biktima natabunan sa mga pagdahili sa yuta ug nangatumpag nga mga estruktura.
Luyo niining makasubo nga panghitabo, usa ka dakong kahupayan ang pamahayag sa kagamhanan nga walay bisan usa ka lugar ang mabulag o ma-isolate taliwala sa mga nangadaot nga karsada.
Ang DPWH nagpakatap na og mga kahimanan ug makinarya alang sa pagpanghawan sa mga dalan.
Gidugang niini nga ang General Santos International Airport pabilin nga sirado sa komersyal nga operasyon ug limitado lamang kini karon alang sa mga biyahe sa militar.
Kapin sa 3,600 ka mga personnel gikan sa nagkalainlaing ahensiya sa gobiyerno ang gipakatap dayon, samtang dugang 2,300 ka pwersa gikan sa Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP), Bureau of Fire Protection (BFP), ug Philippine Coast Guard (PCG) ang giandam na sab alang sa dugang mobilisasyon.
Aron magpadayon ang mga hinabang, gitukod ang logistics hub sa Davao City aron magpadala, pinaagi sa helicopter, og mga personahe ug mga suplay padulong sa General Santos City ug sa mga kasikbit nga apektadong lugar. Nagpamatuod kini nga sa panahon sa krisis, dako ang natabang sa paspas nga koordinasyon sa gobiyerno.
Usa sa angay hatagan og dakong pagdayeg ang Department of Education (DepEd) ug ang OCD: walay bisan usa ka tinun-an ang namatay sa linog sa mismong pag-abli sa klase. Bisan tuod og dako ang kadaot sa imprastraktura—diin 8,208 ka mga klase ang gisuspende ug kapin 1,200 ka tunghaan sa Region 11 ug 12 ang nangaguba—ang zero fatality sa mga tinun-an nagpakita nga dili kawang ang mga gipahigayon nga earthquake drill ug mga programa sa kaandam sa mga tunghaan.
Apan samtang ang gobiyerno nagbutyag nga adunay saktong pundo alang sa ayuda—sama sa P1 milyon nga kantidad sa family food packs gikan sa DSWD—ang tinuod og mas bug-at nga hagit mao ang pagpabarog pagbalik sa mga nangagubang panimalay.
Sumala ni OCD Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro IV, moabot sa 2,505 ka balay ang nangadaot, lakip ang 460 ka hingpit nga naguba ug 2,045 ka partially damaged.