Editoryal: Patas nga benepisyo

SA gilusad nga ‘Libreng Sakay’ program, makita ang duha ka reyalidad: ang intensiyon sa gobiyerno nga motabang sa commuters pinaagi sa libreng biyahe ug ang suliran nga giatubang sa mga drayber o operator. Maayo og tumong ang maong programa nga naghatag og kahupay sa sumasakay nga makadaginot sa pletehan, apan ang implementasyon nagpakita og kakulang sa monitoring ug insentibo.
Kon ang drayber walay klarong benepisyo gawas sa fixed boundary, natural nga mahitabo ang paglikay sa serbisyo. Ang ending, ang pasahero mahan-ukan sa kalbaryo gikan sa gisaad nga ‘libre’ ngadto na sa ‘doble plete.’
Ang Department of Transportation ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board kinahanglan dili lang molusad og programa alang sa publisidad, apan sigurohon nga makatarunganon ang sistema, klaro ang accountability, ug maprotektahan ang interes sa yano’ng publiko ug mga drayber sa maong programa.