Ang mga hayop adunay dako’ng papel sa pagpreserbar aron sa pagbalanse sa kinaiyahan apan adunay uban nga mga hakog nga naghunahuna lang sa ilang kaugalingon human giihaw ang duha ka pawikan sa Barangay Tiguis, Lila, Lalawigan sa Bohol.
Napalgan ang duha ka bayanan (shell) sa pawikan niadtong Nobiyembre 18, 2026. Ang una nakit-an sa usa ka mag-uuma alas 5:30 sa buntag, samtang ang ikaduha nakit-an nga naglutaw duol sa baybayon. Adunay nakita nga timailhan nga gipatay ug gitangtangan sa unod.
Ang mga pawikan sa giila nga protected species nga adunay dakong papel sa pagmintenar sa kahimsog sa kadagatan.
Nakasaway ang Department of Environment and Natural Resources sa Central Visayas (DENR) 7 sa maong pagpangabuso ug giawhag ang publiko nga mopahibawo sa mga naghimo sa maong pag-abuso ilabi na sa mga wild life.
Ang pagpatay sa mga pawikan nakalapas sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ubos sa Seksyon 28 niini, ang mga mapamatud-ang sad-an mahimong mapriso hangtod unom ka tuig ug makamulta hangtod P500,000.
Adunay person of interest ang giimbestigar human napalgan ang usa ka sakayan nga adunay mga lama sa dugo sa pukot ug usa ka kahoy nga gituohang gigamit sa paghapak sa pawikan. Apan kinahanglan pa kining mapamatud-an.
Dili igo ang pagkondena lamang sa maong krimen.
Kinahanglan nga lig-unon ang pagpatuman sa balaod ug panubagon ang mga responsable. Kinahanglan sab nga masayod ang katawhan nga ang pagpanalipod sa kinaiyahan dili buluhaton sa DENR lamang. Responsibilidad kini sa matag usa.
Busa, dili angay nga magpakahilom ang nakasaksi o adunay kasayuran sa maong kalapasan. Ang pagreport mahimong makatabang sa pagpugong sa susamang krimen ug pagluwas sa ubang mananap.
Ang pawikan dili pagkaon nga sayon lang patyon alang sa kaugalingong ginansiya. Bahin kini sa atong bahandi sa kinaiyahan nga angay panalipdan.
Kon kita magpakahilom kita sab mahimong kabahin sa pagpasagad nga naghulga sa matag kinabuhi ingon man sa kinaiyahan.