Editoryal: PBBM gilaglag

Gibulgar ni kanhi Ako Bicol Party-list Representative Elizaldy “Zaldy” Co nga ang Presidente mismo nga si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nahibalo ug maoy nagmando sa pagpasulod sa P100 bilyunes nga kantidad sa mga proyekto alang sa 2025 national budget.
Akusasyon nga dili angay ipadaplin, ang maong pamahayag makakuwestiyon kita sa integridad sa proseso sa General Appropriations Act (GAA) kon atong tuohan ang mga gibutyag ni Co batok sa administrasyon.
Kon tinuod ang gisulti ni Co nga ang kamanduan gikan sa taas—gikan mismo sa buhatan sa Presidente—nagpasabot nga ang “insertion” dili lamang aksidente o teknikal nga pag-usab, kondili tinuyo.
Sa maong pagbulgar nalambigit sab ang ubang mga opisyal aron nga mahatagan og katumanan ang giingong kagustohan sa labing taas nga lider sa nasod.
Ang giingong: “What the President wants, he gets” dili na mahimo pang balibaran o kuwestiyunon ang kagustohan sa presidente, kay ang iyang gusto maoy angayang matuman.
Ang gisulti ni Co dili lang personal nga depensa; kini usa ka pagtuaw nga adunay sistemang sayop ug angay tukion. Ang publiko may katungod mahibalo kon ang pundo ba sa nasod giapudapod pinaagi sa patas nga konsultasyon ug teknikal nga pag-ila o giapiki aron mapun-an ang kontrol sa pipila ka opisyales.
Ang integridad sa budget mao ang integridad sa gobiyerno. Ug kon kini guba, ang masakitan dili sila nga nagpirma sa papeles, kondili ang katawhang nagbayad sa buhis ug naglaom nga adunay tinuod nga liderato. Kini nga isyu angay mahatagan og katin-awan.
Apan kinsa kahay nagsulti sa tinuod? Ang Malacañang nipagawas og pamahayag nga nisalikway sa maong alegasyon.
Nisumbalik man hinuon ngadto ni Co nga nagduot kaniya nga gihulagway nga desperado, mao nga nagpataka na lang og yawit ug gipahid ang iyang gikalambigitan sa anomaliya ngadto sa presidente.