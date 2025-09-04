Editoryal: PCAB gibuhian

Ang kalit nga pagbiya sa Executive Director sa Philippine Contractors Accreditation Board (PCAB), Herbert Matienzo nagbilin ug daghang pangutana. Matod pa sa Department of Trade and Industry (DTI) nga “personal” ang hinungdan, apan sa luyo niini makita ang kahimtang sa PCAB nga gilibutan sa daghang alegasyon sa korapsyon ug giingong kahiwian sa trabaho.
Sulod sa daghang tuig, ang PCAB usa ka mahinungdanon nga ahensiya sa paghatag og lisensya ug pagdumala sa industriya sa konstruksyon.
Apan ang mga pasangil sa matod pa gibaligyang ang akreditasyon, conflict of interest sa ubang board members nga adunay kaugalingong construction firm ug mga anomaliya sa flood-control projects nagpahimulos sa kahuyang sa regulasyon. Kini nagpasabot nga apil ang publiko nga nagbuwis alang sa imprastraktura apan walay nahimo kay gibahaan gihapon in fact mas nigrabe pa bisan sa minilyon nga gigasto.
Ang mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa usa ka “sweeping revamp,” lakip ang direktang pagdumala ni DTI Secretary Cristina Roque ug ang pagbuhat og fact-finding team, mao nay unang lakang.
Gikinahanglan ang mas lawom nga pag-usab ang gikinahanglan: klaro nga transparency, hugot nga pag-audit sa mga proseso, ug pagpanalipod batok sa conflict of interest.
Ang pagbiya ni Matienzo dili maisip nga katapusan sa isyu; kini timailhan nga kinahanglanon ang paglimpyo. Sa panahon nga ang salig sa publiko sa mga ahensiya sa gobiyerno napakyas tungod sa padayong anomalya, ang pag-usab sa PCAB mahimong lakang nga mopakita nga ang gahin sa katawhan alang sa tinuod nga kalambuan dili lamang sa pulong, apan makita sa buhat.