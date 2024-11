Editoryal: Permiso sa pagpanaygon

Gihingusgan sa Cebu City Anti-Mendicancy Board (Caib) ang panginahanglan sa pagkuha og permit alang sa nagplanong mohimo og caroling o pagpanaygon ning nagsingabot nga Pasko.

Si Lucelle Mercado, chairman sa Caib, niingon sa conference niadtong Lunes, Nobiyembre 4, 2024, sa City Hall nga ang mga manaygonay makakuha sa ilang permit gikan sa Office of the Mayor pinaagi sa Business Processing and Licensing Office (BPLO).

Sa laing press conference sa samang adlaw, si City Mayor Raymond Alvin Garcia niingon nga gihimong sayon ug accessible alang sa pagkuha sa permit ug walay bayad. Matod ni Garcia nga alang kini sa pagmonitor aron dili maabuso ang maong buhat.

Samtang si Raquel Arce, hepe sa Cebu City Transportation Office (CCTO), niingon nga ang balaod nga nanginahanglan og permiso aron pagpahibalo sa manaygonay kon asa ang pwede ug gidili nga pagpanaygon.

Matod niya nga walay gitugotan nga manaygon sa mga pampublikong sakyanan ubos sa City Ordinance 1931, o Anti-Street Caroling Ordinance sa Dakbayan sa Sugbo.

Apan natuman ba? Seguro nakaobserbar ang kadaghanan nga bisan dili pasko dunay manaygon labina sa mga sakyanan nga mahunong sa trapik.

Sakto kaayo si Gladys Gay Vaño, executive director sa City Anti-mendicancy office, sa pag-ingon nga kon pasagdan kining mga manaygon sa kadalanan, mabutang sa risgo nga sitwasyon ang mga motorista ug manaygonay.

Ang balaod bahin sa pagpanaygon dili bag-o apan ang klaro nga wala kini hingpit mapatuman. Ang pamahayag sa Caib ug ubang opisyal mahimong serbisyo nga kutob lang sa baba kon way tino nga plano nga aksiyon sa pagsikop sa mga malapason.

Angay usab nga hinumdoman nga ang ‘pagpanaygon’ dili lang mahitabo panahon sa Pasko apan tibuok tuig nga sama sa nahimong usa ka matang sa pagpakilimos sa kadalanan.