Editoryal: Pila pa ka mga Hannah ang mamatay?

Daghan ang gianugnan sa kinabuhi ni Hannah Jay Cesista kay sa batan-on nga edad, nipanaw siya sa bayolente nga hitabo. Nakutlo ang iyang kinabuhi pinaagi sa bala.

Di lang si Hannah Jay ang namatay sa pakigbisog batok sa kagamhanan gamit ang armas. Dunay mga linghod pa og edad nga sama niya unang nangamatay.

Way dautan ang pag-alsa batok sa kagamhanan kon wa ka nakauyon sa sistema sa panggobyerno. Way dautan sa pagpangrekrut ug pagpasabot sa katawhan kalabot sa mga hiwi ug sayop sa sistema sa pangagamhanan. Apan ang pag-alsa gamit ang armas, taliwa sa kadaghanan sa mga pamaagi, lahi na nga estorya.

Di okay ang pagkutlo og kinabuhi sa kadugo nga Pinoy. Di ra baya mga sundawo ug polis ang gipatay sa mga rebeldeng New People’s Army (NPA), apil na sab ang mga sibilyan nga supak sa ilang kawsa ug pasanginlan gilayon nga espiya sa kagamhanan. Nagsaway sila sa kagamhanan nga way ayo og sistema sa hustisya, apan sulod sa kalihukan, sila ra sab ang judge ug executioner.

Daghan pa unta og mga dinaugdaog nga matabangan si Hannah kon iya pang gipili ang pag-alsa batok sa kagamhanan sa legal nga paagi. Panalipdan ang mga mag-uuma nga gipiit sa mga adunahan nga dunay proteksyon gikan sa mga politiko. Mga kabos nga way kapuy-an nga makapahimulos og housing sa legal nga paagi ug legal nga tabang.

Pag-edukar sa kabos nga sektor sa di pagbaligya sa ilang botos kay ang pagbaligya niini nag-surrender sa ilang kaugmaon ug sa nasod sa kinatibuk-an.

Daghang paagi ang pagbuhat ug pagduso sa kawsa nga namatud-an nga mas epektibo kay sa pag-alsa gamit ang armas. Namatud-an na nga di kini epektibo kay napakyas kini sa nangaging mga dekada.

Makab-ot ang kausaban sa malinawon nga paagi kon daghan ang makombinser ug motuo sa kawsa. Ginaingon nga ang pluma (pen) mas gamhanan kay sa espada. Pila pa kaha ang mosunod kang Hannah?