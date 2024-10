Editoryal: Pildi ang maglagot

Nag-anam na og kadaku ang kasungian tali nila ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug Bise Presidente Sara Duterte.

Sa iyang labing uwahi nga atake kang Marcos, iyang gihulagway ang Presidente nga way liderato. “The sitting leader does not know how to become president,” kutlo sa Reuters kang Duterte sa report niini.

Ang laing bug-at mao ang giingong pamahayag ni Sara nga iyang ipaugkat ang lubong ni Marcos Sr. sa Libingan ng mga Bayani ug ipalabay ang lawas ngadto sa West Philippine Sea kon di undangon ang pagpangatake sa administrasyon karon. Si kanhi Presidente Duterte ang nagpabalhin niini gikan sa gihayaan niini sa Ilocos Norte ngadto sa Libingan ng mga Bayani.

Ang liderato sa Ubos Balay Balauranan ubos ni House Speaker Martin Romualdez milaslas sa katunga sa budget sa Office of the Vice President. Gisugdan sab sa Quad Committee niini ang imbestigasyon sa extra judicial killings sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ingon man ang mga operasyon sa illegal nga Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) nga nikusog og maayo panahon sa miaging administrasyon.

Kon duna may plano si Bise Presidente Duterte sa paglansar sa 2028 presidential election, di siya angay nga magpadala sa iyang emosyon kay di kini makatabang kaniya, inay makaguba sa iyang imahe. Mas maayo nga iyang tubagon punto por punto ang mga alegasyon batok kaniya, sa iyang pagdumala sa Department of Education (DepEd) dihang naglingkod pa siya isip kalihim.

Nakaplagan sa Commission on Audit (COA) ang P12 bilyunes nga wa ma-settle nga mga gasto sa DepEd. “Non-compliance with the existing laws, rules and regulations resulted in P10,099,733,281.52 in suspension, P2,190,140,136.53 in disallowance, and P7,383,880.88 in charges, for a total of P12,297,257,298.93 as of December 31, 2023, which remained unsettled,” matod sa COA.

Di sab tinuod ang giingon nga na-settle na sa OVP ang confidential funds tali sa COA. Niini unta, kay numero man ang gihisgutan, iyang gitutokan ang pagsulbad ning mao nga problema nga nakita sa COA sa iyang pamunoan sa DepEd.

Sa dagan sab karon sa imbestigasyon sa EJK, giduot ang amahan sa bise presidente ug mga kaalyado niini nga maoy utok sa mga pagpamatay, labina high profile nga mga kaso. Lisod depensahan kay ang nanug-an nangangkon man nga dunay mga kasayuran.

Karon ang panahon nga mas makaayo ni Bise Presidente Duterte nga magpakahilom, tubagon ang legal nga mga isyo niya sa DepEd. Kay kon magpadala siya sa kasuko, duna ra bay giingon nga pildi ang maglagot.