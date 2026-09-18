Editoryal: Pinoy gibala sa gubat

Ang report nga adunay 14 ka Filipino ang giingong gi-recruit sa Russia aron makig-away sa gira batok sa Ukraine dili isyu sa pagpangita og trabaho sa gawas nasod apan pasidaan sa kahuyang sa mga Pinoy nga ang tuyo makabaton og maayong kinabuhi. Apan kon gibala sa gubat posible nga maoy kaingnan sa sayo nga kamatayon.
Ang Department of Foreign Affairs (DFA) nakig-coordinate sa mga Philippine foreign service posts.
Matod sa DFA, ang kaluwasan ug kaayuhan sa mga Filipino mao ang ilang prayoridad ug andam ang gobiyerno sa paghatag og konsular nga tabang kon gikinahanglan.
Matod sa security expert nga si Munira Mustaffa, 14 ka Filipino ang gireport nga na-recruit, samtang usa ang giingong namatay ug usa ang nahimo’ng prisoner of war.
Makapabalaka ang posibilidad nga ang ubang mga langyaw mahimong madani pinaagi sa mga saad nga trabaho, dako nga suweldo, ug mas maayong oportunidad, apan ibala diay sa gubat.
Dinhi makita ang importanteng leksiyon: dili tanang job offer nga makadani og taas nga suweldo ug oportunidad ang angay saligan.
Ang mga Filipinong nangita og trabaho sa gawas sa nasod kinahanglang mag-verify sa recruiter, employer, kontrata, ug matang sa trabaho nga sudlan.
Ang gobiyerno, sa iyang bahin, kinahanglan sab nga mapalig-on ang pag-monitor sa mga recruitment scheme nga mahimong mahimutang sa mga Filipino sa peligro.
Ang pagpanalipod sa mga Filipino dili lamang konsular nga responsibilidad. Kinahangla’ng mapugngan ang illegal recruitment.
Ang Filipino nga nangita og trabaho dili angay himuong kabahin sa gubat nga dili iyang gira. Ang trabaho kinahanglan maghatag og panginabuhian ug kaugmaon—dili magdala sa usa ka Filipino ngadto sa frontline, prisoner-of-war camp, o kamatayon.