Editoryal: Pogo operators mipalayo na sa siyudad?

Taliwala sa mga nahitabong pagpangronda sa Philippine Offshore Gaming Operator (Pogo) didto sa Porac, Pampanga ug nasundan sa Barangay Agus, Dakbayan sa Lapu-Lapu karong bag-o laing suspected Pogo operation ang nadiskobrehan sa Lungsod sa Moalboal, Oktubre 10, 2024.

Unsay common denominator sa maong mga Pogo hub? Mangabang og resorts nga magsilbi nilang headquarters sa ilang illegal nga kalihokan. Apan ang nakalahi sa gituohang operasyon sa Pogo sa Lungsod sa Moalboal nahimutang kini sa layo nga lungsod ug mahulagway nga tago ang resort nga nahimutang sa Barangay Saavedra, Moalboal,

Base sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson sa Police Regional Office in Central Visayas (PRO) 7 nga nagpalayo na ang maong Pogo hub aron nga dili gilayon mamatikdan ang ilang kalihokan. Sama niadtong gipasirhan nga Tourist Garden Hotel, Agus, Lapu-Lapu City giabangan sa Chinese nationals ang maong resort, way outsider nga makasulod, nakapaduda sa mga lokal nga mao ray resort nga kanunayng sira ang ganghaan. Samtang sa Happy Bear Resort, Brgy. Saavedra, Moalboal giabangan ang tibuok resort sa P200,000 ang buwan nagpasabot nga way outsider ang makasayon-sayon og sulod sa maong resort.

Mahulagway nga exclusive, tago ang lugar ug layo sa dagkong siyudad ang lokasyon.

Dili tungod sa gi-applyan nga magpa-upgrade sa ilang wifi connection dili madiskobrehan ang maong dapit nga gipuy-an diay sa 38 ka Chinese nationals. Nakapaduda sa lokal nga kagamhanan sa maong lungsod nga taliwala sa kagamay sa maong resort mi-request ang management nga maka-apply og mas kusog nga internet connection ngadto sa usa ka telcos.

Dako ang pagduda sa kapulisan nga gihimong Pogo hub ang lugar sa dihang adunay nakuha nga 34 ka computer set, kapin sa 200 ka mga cellular phones ug upat ka mga laptops.

Usa sa makasumpo niining illegal nga kalihokan mao ang abag gikan sa komunidad, barangays o mga local diha sa ilang tagsatagsa ka mga lokasyon nga maoy unang makabantay sa mga kadudahan nga tawo o langyaw ug sa ilang mga lihok.

Mao na ning panahona nga pakusgan ang atong pagka-marites.