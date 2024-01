Editoryal: Power dili na magkuwang?

Gipanglantawan nga wala nay pagkuwang sa power o boltahe sa elektri­sidad ilabina sa mga dapit sa nasod sa ekonomiya nunot sa hingpit nga panagsumpay sa power grids sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. Una nang nasumpay ang power grids sa Luzon ug Visayas.

Ug niadtong Biyernes, Enero 26, ang inagurasyon ug commercial energization sa P52-bil­yones nga Mindanao-Visayas Interconnection Project (MVIP).

Si Pres. Ferdinand Marcos Jr. maoy nangulo sa ceremonial switch-on sa MVIP sa maong adlaw didto sa Malacañang, kauban nila ni Ener­gy Secretary Raphael Lotilla, House Speaker Martin Romualdez, ug presidente sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) Anthony Almeda.

“It’s the first time in the history of our nation that three major power grids in Luzon, Visayas, and Mindanao are now physically connected,” tipik sa pamahayag ni Marcos.

Ang koneksyon magtugot sa walay pagkaputol sa kuryente nga namugna gikan sa power plants nga nahimutang sa Mindanao ngadto sa power grids sa Visayas ug Luzon ug vice versa.

Ang kakuwang sa power babag sa ka­lamboan sa usa ka dapit tungod sa nagkadako nga panginahanglan sa kuryente. Apan karon, dili na rason sa brownout o blackout tungod sa kuwang sa supply sa power kay anaa naman ang interconnection.

Seguro, ang power interruptions tungod na lang sa lokal nga sitwasyon sama sa bagyo, aksidente o ubang hinungdan sa pagpaputol sa supply sa kuryente.

Sa maong interconnection, masabtan nato nga dunay panagpaambit na sa supply sa kuryente ngadto sa dapit nga dako og panginahanglan labina gikan sa hydro ug thermal generated power.

Nasayod kita nga dakong natural nga tinubdan sa Mindanao mao hydro power plant sa Maria Cristina Falls, thermal plant sa Negros ug Leyte ug samang matang nga planta didto usab sa Luzon. Kini nga tinubdan sa power mas barato, natu­ral ug malahutayon kon itandi sa tradisyonal nga planta nga gadagan sa petrolyo nga kaluha usab niini ang isyo sa polyusyon. Dili na gyud kaha magkuwang ang power?

Hinaut unta alang sa kabulahanan sa tanan.