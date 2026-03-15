Editoryal: Presyo sa mga palaliton kinahanglang bantayan

Ang pasalig sa labing menos 25 ka local government units (LGUs) sa Probinsya sa Sugbo nga buhion og balik ang ilang Local Price Coordinating Councils (LPCC) usa ka gikinahanglang lakang hilabi na ning panahuna nga nagpadayon pa ang tensyon sa Middle East.
Apan nganong katunga ra man sa 50 ka LGUs sa probinsya ang nipasalig niini, nga unta gikinahanglan man kini bisan wala pa’y krisis sa Middle East.
Gani, aduna may nasudnong balaod kabahin niini nga gitawag og Price Act o Republic Act 7581, nga gidisenyo aron maprotektahan ang mga konsumidor sa pagpangabuso sa ubang mga negusyante. Kon wala’y LPCC ang matag LGU lukop nasod, wala’y pulos kining maong balaudnon.
Kon wala gigubat sa Amerika ug Israel ang Iran, dili mabulgar nga 10 ra diay ka LGUs sa Sugbo ang adunay aktibong LPCC sa kasamtangan, matod sa Department of Trade and Industry (DTI).
Asoy ni DTI-Cebu Provincial Director Marivic Aguilar, daghang mga LPCC ang dili aktibo tungod kay wala may kisaw o kasamok sa merkado nga angayang kabalak-an. Apan dili kini igong rason aron dili palihukon ang LPCC. Bisan unsang panahuna ug bisan unsa’y sitwasyon sa merkado, gikinahanglan nga aktibo ang LPCC sa usa ka LGU.
Ang nasyonal nga mga ahensya sama sa Department of Energy prangka nga niangkon nga kuwang sila og mga tawo aron mo-monitor sa matag mga presyo sa merkado. Tungod niini, ang bug-at nga responsibilidad sa pagpatuman niini anaa na sa abaga sa kadagkuan sa lokal nga kagamhanan.
Hinuon, dili pa man tingali ulahi ang tanan aron molihok ang tanang LGUs sa paghimo’g inspeksyon sa presyo sa merkado sa matag unya aron mapahamtangan og silot ang abusadong mga negusyante nga dili motuman sa Suggested Retail Price (SRP).
Bisan tuod og gipaneguro ni DTI consumer protection chief Airene Abapo sa publiko nga ang supply sa merkado nagpabiling lig-on ug adunay tulo ka mga buwan nga buffer stock, dili malikayan nga adunay mga negusyante nga mopahimulos dayon sa kasamtangang sitwasyon ug magpatuyang na lang pagpasaka sa presyo sa ilang mga baligya.
Kon magpadayon ang pagsaka sa presyo sa gasolina ug krudo, nga maoy gilauman, dili ikahibulong nga mosamot ang kaguliyang sa merkado sa umaabot nga mga adlaw.
Busa gikinahanglan gyud sa matag LGU, hilabi na ning panahuna nga padayon pa ang tensyon sa Middle East, nga himuong aktibo ang ilang LPCC aron maprotektahan ang mga konsumidor gikan sa mapahimuslanong mga negusyante.