Editoryal: Price freeze

Sa nagpadayon nga tensiyon sa Tunga-tungang Sidlakan nga nakaapekto sa suplay sa lana sa tibuok kalibotan, nasudlan na sab sa diskusyon sa gobiyerno ang posibilidad sa price freeze sa petroleum products. Apan samtang gisusi pa kini sa Malacañang, makahatag ba kini og tinuod nga kahupayan o tabon lang sa mas lawom nga problema sa ekonomiya sa atong nasod?
Sa usa ka bahin, klaro nga adunay lig-on nga basehan ang maong lakang. Ang sagunson nga pagsaka sa presyo sa lana nakapaut-ot sa kahimtang sa kinabag-an, gikan sa pletehan hangtod sa presyo sa pagkaon.
Hinuon ang price freeze makahatag og kahupayan sa mga konsumidor, ilabi na sa mga ubos-kita nga sektor.
Apan sa laing bahin, dili malikayan ang kabalaka sa industriya sa lana. Kon pugngan ang presyo samtang nagmahal ang ilang gasto sa pagpalit sa krudo sa internasyonal nga merkado, posibleng mokunhod ang ilang kita o mas grabe pa, moresulta sa kakulang sa suplay.
Ang ingon niini nga sitwasyon makapahinungod og mas dako nga krisis—ang kakulang sa produkto imbes nga mahal lang kini.
Mao kini ang giingong “balanse” nga giklaro sa Malacañang—pagpanalipod sa interes sa konsumidor samtang giseguro ang kalig-on sa industriya.
Sa tinuod, ang Pilipinas isip usa ka nasod nga nagsalig sa imported nga lana, limitado ang kapasidad sa pagpugong sa presyo kon ang tinubdan niini nag-agad sa dili mapugngan nga kalihukan sa gawas sa nasod.
Ang pagdeklara sa state of national energy emergency nagpakita nga giila sa gobiyerno ang kabug-at sa sitwasyon. Kini naghatag og gahom sa pagpalihok sa pundo ug mga polisiya aron matubag ang posibleng kakulangan sa suplay.
Apan dili kini angay kutob sa deklarasyon lamang. Kinahanglan sab kini og klarong, konkretong mga lakang nga molahutay bisan pa human sa krisis.
Sa kinatibuk-an, ang pagtuon sa price freeze usa ka angay nga lakang, apan dili kini angayan nga tan-awon nga bugtong solusyon. Ang mas dakong hagit mao ang pagpalig-on sa lokal nga sistema sa enerhiya, pag-diversify sa tinubdan sa suplay, ug pagpanalipod sa konsumidor batok sa padayon nga pagsaka sa presyo.
Sa usa ka krisis nga walay kaseguruhan ang katapusan, ang gobiyerno dili lamang angay motubag sa karon, kondili mangandam sab sa umaabot—aron ang katawhan dili na pirming mabiktima sa matag lihok sa merkado sa kalibotan.