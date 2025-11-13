Editoryal: ‘Prisuhon sa di pa moabot ang pasko’

Nipasalig si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nga ang mga gikasuhan sa mga iregularidad sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha mapriso na sa dili pa moabot ang pasko karong tuiga.
Ang iyang mga pulong nga, “Wala silang merry Christmas” gitumong sa 37 ka mga indibidwal, lakip ang mga magbabalaod, kanhi opisyales sa DPWH, ug mga kontraktor.
Gisumite na sa Independent Commission for Infrastructure (ICI) ang ilang mga case referral ngadto sa Ombudsman nga naglambigit sa 37 ka mga indibidwal nga naglakip nila ni kanhi DPWH Bulacan district engineer Henry Alcantara, Brice Hernandez, Jaypee Mendoza, ug mga kontraktor nga sila si Pacifico ug Sarah Discaya.
Kini nga kalambuan kritikal, labi na kay ang mga pundo sa gobiyerno nga gitagana unta alang sa proteksyon sa publiko gikan sa baha—usa ka nagbalik-balik nga trahedya sa nasod—giingon’g gipangawkaw.
Ang mga kasong gisang-at naglakip sa graft and corruption, malversation of public funds, falsification, ug plunder.
Apan ngano’ng wala man maapil sa maong kaso sa ig-agaw sa presidente nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez ug kanhi Ako Bicol Party-list representative Zaldy Co.
Matod sa presidente nga wala pa’y konkretong ebidensiya nga naglambigit kanila sa giingong mga iregularidad sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha.
Wala pa sab na-file ang kaso batok ni Co, usa sa giingong masterminds luyo sa insertions sa 2025 national budget.
Giklaro ni Marcos nga samtang wala pa na-file ang kaso batok ni Co, dili pa makansela ang iyang pasaporte.
Gipasalig ni Marcos nga ang matag kaso adunay igong ebidensiya og makabarog hangtod sa katapusan aron maseguro nga ang hustisya matunol.
Giingon niya nga dili sila mosang-at og mga kaso nga ma-dismiss ra sa korte tungod sa legal technicality.
Ang kasegurohan nga ang mga kaso molig-on hangtod sa katapusan maoy basehan sa tinuod nga akuntabilidad.
Giklaro sab sa presidente ang tulo ka mga haligi nga gisentruhan sa kasamtangang administrasyon sa paglimpiyo sa gobiyerno: pagkapriso sa mga nalambigit, pagbawi sa kuwarta nga gikawat, ug pagpatuman og reporma aron dili na masubli ang mga anomaliya.
Sa katapusan, ang mga pahayag ni Presidente Marcos nagsilbi nga usa ka seryoso nga pasidaan sa tanang opisyal sa gobiyerno ug mga pribadong indibidwal nga nagtinguha sa pagpahimulos sa pundo sa publiko.
Ang pagbalanse sa aksiyon sa gobiyerno tali sa paspas nga paghukom sa dili pa ang Pasko ug ang pagseguro sa lig-ong ebidensiya aron dili ma-dismiss ang kaso—mao ang kritikal nga bahin sa iyang kampanya.
Ang mata sa katawhan anaa kanila, nagpaabot nga ang saad sa akuntabilidad dili lang kutob sa pulong, apan mahimong tinuod nga aksiyon.