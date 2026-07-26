Editoryal: Problema sa ting-uwan sulbaron unta sa ting-init

Sakto kining gibuhat ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa pagpirma og Executive Order alang sa pagporma sa Cebu City River Desilting and Clean-up Task Force isip usa ka lakang aron mapugngan ang grabeng mga pagbaha sa Dakbayan sa Sugbo panahon sa ting-uwan.
Apan ang dili sakto mao ang tiyempo sa paghimo ning maong lakang kay dili ikalimod nga ulahi na kini. Paglabay sa tulo ka mga semana human gipirmahan ni Archival ang executive order, nibunok ang makusog nga ulan niadtong Hulyo 22, 2026, nga nagpabaha og maayo sa 11 ka mayorihiyang mga dapit sa dakbayan.
Ang task force wala pa’y nahimo kabahin sa ilang tahas kay daghan pa biya ang angayang lihukon una kini makapanukad sa ilang trabaho, labing seguro kuwangon ang tulo ka mga semana sa pagkompleto niini.
Nganong huwaton pa man nga moabot ang ting-uwan una mohimo og lakang kabahin sa pagpugong sa baha nga unta, sukad pa sa una, nasayran na man nga daghan gyud nga mga lugar sa Dakbayan sa Sugbo ang bahaon?
Nganong dili man mohimo nang daan og lakang sa pagpugong sa baha sa panahon sa ting-init?
Sulod sa mga dekada, ang nag-unang drainage networks sa siyudad, nga naglangkob sa mga sapa sa Butuanon, Guadalupe, ug Lahug lakip na sa Mahiga, Tejero, ug Manalili, gipabara sa tulo ka dayag nga mga hinungdan -- daghang lapok nga adunay sagol pino nga mga bas, padayon nga paglabay sa basura, ug ang nagkadaghang mga istruktura duol sa mga sapa.
Kon dalidalion ang pagtrabaho sa pagpugong sa mga pagbaha tungod kay apiki na sa panahon, hayan posibleng mahimo ra kining temporaryo nga solusyon ug dili malungtaron.
Kon adunay taas nga panahon alang sa pagtrabaho, labing seguro mas matun-an pa og maayo ang tanang angayang buhaton alang sa komprehensibo ug malungtaron nga solusyon sa pagpugong sa pagbaha.
Aron makalingkawas niining balikbalik nga problema sa ting-uwan, kinahanglang ang mga lider sa Dakbayan sa Sugbo magtutok ug magplano alang sa usa ka malungtarong solusyon, nga dili mahimo sulod lang sa gamay nga panahon.
Sa pagkakaron, labing seguro, temporaryong solusyon ra gyud ang mahimo ning task force nga giporma ni Archival alang sa pagpugpong sa pagbaha sa dakbayan kay dili ikalimod, nga ulahi na gyud kini.
Hinaut nga ilakip ni Archival sa iyang mga prayoridad ang pagpugong sa pagbaha kay dugay na kaayo kining problema sa dakbayan, dili kay himuon ra kining prayoridad panahon sa ting-uwan.
Aduna pa’y dul-an sa duha ka mga tuig si Archival sa iyang termino ug dili pa ulahi ang tanan aron makahimo siya’g usa ka legasiya isip ang mayor nga hingpit nga nakapugong sa mga pagbaha sa Queen City of the South.