Editoryal: Propesyonalismo sa uniporme

Dili dekorasyon ang uniporme nga gisul-ob niadtong mga nagserbisyo sa militar. Kini simbolo sa dungog, responsibilidad, disiplina ug pagsalig sa katawhan. Busa, ang matag usa nga nagsul-ob niini, regular nga miyembro man o reservist, adunay obligasyon sa pagpanalipod sa dungog sa institusyon nga ilang girepresentar.
Ang gikatahapang post sa usa ka reservist sa Philippine Navy (PN) kalabot sa rayot sa San Andres Bukid, Manila, nga nag-ingo’ng laay ang maong hitabo kon walay mamatay, nagpaila lang sa klase nga pagkatawo.
Samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa PN, angay nga hatagan og higayon ang hingtungdang reservist nga motubag sa mga alegasyon. Apan klaro sab nga ang kagawasan sa pagpahayag dili lisensiya sa pagdasig og violence o pagpakita og ka walay pagtahod sa kinabuhi sa uban.
Dili angay kalimtan nga ang usa ka tawo nga nagsul-ob og uniporme, bisan wala sa aktuwal nga katungdanan, nagdala gihapon sa ngalan ug imahe sa iyang institusyon. Ang iyang pamatasan, lakip na ang iyang mga pahayag sa social media, mahimong makaapekto sa pagsalig sa publiko sa militar.
Ang disiplina dili kutob sa pagsunod sa mando, pagmartsa, pagdala og armas o pagtuman sa mga regulasyon sulod sa kampo. Naglakip sab kini sa pagpugong sa kaugalingong emosyon, paghunahuna sa sangpotanan sa matag pulong ug pagpakita og respeto sa isig katawo. Ang propesyonalismo dili sab mawala inig hubo sa uniporme o pagbiya sa kampo.
Labaw nga angay hinumdoman nga ang mga miyembro sa militar, lalaki man o babaye, regular o reservist, gipangayuan sa samang taas nga sumbanan sa pamatasan.
Walay exemption tungod lang kay reservist ang usa ka tawo o dili siya aktibong nagserbisyo sa maong higayon.
Kon mapamatud-an sa imbestigasyon nga adunay paglapas, ipahamtang ang angay nga silot, ug ang posible’ng pagtangtang sa Reserve Force. Ang uniporme usa ka pribilehiyo nga giubanan sa dakong responsibilidad. Ang dungog niini dili mapreserbar pinaagi lamang sa mga medalya ug ranggo, kondili pinaagi sa maayong pamatasan, disiplina ug propesyonalismo sa matag nagsul-ob niini.