Editoryal: Pulitika sa MCWD ug epekto sa El Niño

Samtang daghan ang nag-antus sa kawala ug kakuwang og tubig taliwa sa epekto sa El Niño, nag-inilugay ang tulo ka mga kampo kinsa ang hari sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD). O mahulog nga duha kon ang Local Water Utilities Administration (LWUA) nagkahiusa na batok sa board nga gipangulohan ni manlalaban Jose Daluz.

Hayan nagkahiusa kay si Gobernador Gwendolyn Garcia nga naa pabor kang Daluz nihulga na sa pagpasaka og kaso batok sa mga opisyal sa LWUA nga nanghilabot sa water firm.

Gani, si manlalaban DX Lapid nga gitudlo nila nga kasamtangan nga general manager gipakuyog usab ni Mayor Michael Rama ug sa mga opisyal sa city hall sa pagsulod sa buhatan sa MCWD mao nga naigo sa crossfire.

Apan kining awaya karon wa nagsugod sa panagsungi nila ni Daluz ug Rama kalabot sa politika, kon di sa pagtangtang kanila ni Jun Pe, Ralph Sevilla ug Cecilia Adlawan sa kanhi administrasyon ni anhing mayor Edgardo Labella.

Kay duna na may hukom ang korte nga niingon nga ang mayor dunay gahom sa pagtangtang sa mga sakop sa board, gitaktak sab ni Rama sila si Daluz ug duha ka mga kauban sa board, apan wa nila kini tumana.

Ang mga kawani ug opisyal sa MCWD padayon nga nag-ila kanila ni Daluz samtang ang City Hall niila kanila ni retired major general Melquiades Feliciano ug duha ka mga kauban nga gitudlo sa mayor.

Kini nga away karon mapaabot nga molanat pa og dugay apan segurado nga makita kini sa 2025 midterm elections ug molagpas pa sa mao nga tuig.

Samtang mao ni ang talan-awon sa MCWD, nagkagidlay ang supply sa tubig sa kabalayan sa Metro Cebu tungod sa grabe nga epekto sa huwaw. Labing minos 50,000 ka cubic meters ang nawala sa supply kada adlaw.

Inay makapangita og tapak ang kadagkuan sa water firm, na-busy na hinuon sa away sa politika, sa patas-anay og ihi sa kadagkuan.

Way nakahuna-huna nga ang away karon sa politika way maayo nga ikahatag ngadto sa mga Sugboanon. Di ni maoy sulbad sa giatubang karon nga krisis sa tubig. Tan-awa, ang 50,000 cubic meters nga kuwang wa pa natapakan bisan kon ang MCWD nipahibawo na unta nga naay mapuli nga desalinated nga tubig gikan sa desalination plant nga moabot og 30,000 cubic meters kada adlaw.

Dako na unta kini nga tapak sa kahaw-ang ug kakuwang sa supply, apan hapit na lang matapos ang Abril, nga maoy gisaad sa water firm, wa pa masayri kon mahinayon ba kini.

Yuna pa, unsa may naa sa MCWD nga mag-ilog man sila?