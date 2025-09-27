Editoryal: Pundo sa DPWH gitipas

Ang desisyon ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa pagpabilin sa P255.5 bilyon nga orihinal nga gigahin para sa mga flood control project sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ngadto sa mga programa sa edukasyon, panglawas, social welfare ug agrikultura nagpakita sa usa ka baruganan nga adunay kaisog sa pagpatuman sa political will.
Usa kini ka timailhan nga ang pundo sa katawhan dili angay usikan sa mga proyekto nga “nonexistent” o substandard nga mahimong hulga sa kasaligan sa gobiyerno.
Apan, kinahanglan nga ang katawhan magpadayon sa pagbantay. Ang pagbalhin sa pundo, bisan og luwas nga tuyo, nagkinahanglan og transparent nga pag-implementar ug tinuod nga monitoring aron masiguro nga ang maong kantidad tinuod nga makaabot sa mga benepisyaryo.
Ang mga programang gihisgutan — gikan sa 4Ps, pagpatukod ug school building, post-harvest facilities, hangtod sa hospital ug cancer care — kinahanglan adunay klarong mga sukdanan sa kalampusan ug accountability mechanism.
Ang tuyo nga “tamang gawa” kinahanglan ipakita dili lamang sa pag-redirect sa pundo apan sa paghatag og tukma nga resulta nga makapauswag sa kalidad sa kinabuhi sa mga Pilipino.
Kung kini nga reallocation malampuson, mahimong modelo kini sa usa ka responsableng paggasto sa public funds.
Kon mapakyas, mahimong kini mosangpot sa mas grabe’ng kawad-on ug ang pagsalig sa katawhan.
Mao nga kinahanglan ang padayon nga pakiglambigit sa publiko, mga watchdog ug media aron bantayan ang tibuok proseso.