Editoryal: PUV modernization magpadayon

Nakaginhawa na ang mga operator o kooperatiba sa modern jeep tu­ngod sa hukom ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Miyerkules, Agusto 7, 2024, bahin sa pagsalikway sa awhag sa Senado alang sa temporarong pagsuspenso sa pagpatuman sa Public Transport Modernization Program (PTMP), kanhi naila nga Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP).

Sakto si Marcos sa iyang katarungan nga wa kini gidalidali sa pagpatuman nga programa ug gani, matod sa presidente, pito ka higayon nga nauswag ang tagal o deadline sa konso­lidasyon sa tradisyon nga jeepney ngadto sa kooperatiba. Mao kini ang hinungdan nga 83 porsiyento na ang konsolida na o mayoriya na sa jeepney operators.

Tinuod, ngano nga ang Senado namati karon sa 17 posiyento nga sektor sa transportasyon nga nagmagahi sa konsolidason ug wala mokonsiderar sa mayoriya nga mituman sa balaod, kinsa maapiki kon masuspenso ang programa human nakuha na og dakong loan sa banko ug kinahanglan nga mokita na sa pamasada aron dunay ikabayad sa binuwan nga ilang utang.

“Eighty percent have already consolidated, so papaano naman if ‘yung 20 percent ang magde-decide ‘yung buhay ng 100 percent? So pakinggan natin ang majority at ang majority sinasabi ituloy natin,” matod ni Marcos sa usa ka interview sa reporters sa Pampanga niadtong Miyerkules, Agusto 7, 2024.

Sa miaging semana, dunay 22 ka mga Senador ang ninglagda pabor sa Senate Resolution No. 1096, nga nag-awhag ni Marcos alang sa temporaryong pagpatuman sa PTMP aron paghatag og resolusyon nga balido ug ubang kabalaka sa mga apektadong drayber ug operators.

Ang PTMP gitumong sa kalamboan sa road transportation system sa nasod bahin sa vehicle safety ug kalidad, route network efficiency, ug fleet management. Giduso kini nga inisyatiba panahon sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.