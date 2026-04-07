Editoryal: PUVs niminos

Samtang nagkagrabe ang tensiyon sa kalibutanong merkado sa lana bunga sa kagubot sa US ug Israel batok sa Iran, ang kadalanan sa Sugbo nag-anam-anam na sab og kamingaw tungod sa pagkunhod sa biyahe sa mga pampublikong transportasyon.
Hapit katunga sa mga modernong jeepney ang nawala na sa kadalanan kay ang mga drayber nihunong na sa pagpamasahero ug namauli na lang sa probinsiya tungod kay ang ilang kita gamay na lang kaayo ug sayang lang ang ilang hago sa tibuok adlaw.
Matod ni Ellen Maghanoy, ang presidente sa Cebu Federation of Transport Cooperatives, nga gikan sa 1,000 ka units nga nagserbisyo sa publiko, anaa na lang sa 600 ang nagbiyahe karon.
Kini tungod kay ang presyo sa krudo nga murag bulkan nga sige og ulbo, dungan sa pagkunhod sa mga pasahero tungod kay ang ubang trabahante nagtrabaho ubos sa work-from-home nga setup.
Subay sa asoy sa mga drayber nga nakigbugno sa kadalanan matag adlaw, kaniadto makadala pa sila og P1,000 hangtod P1,500 sa ilang pamilya. Gikuhaan na kini sa abang og sa krudo.
Karon, ang uban suwerte na kon makakuha og P200 sa tibuok adlaw nga pagtuyok-tuyok. Ang uban gani, napugos na lang sa pagbiyahe aron lang makapalit og bugas—wala nay labot ang balon sa mga anak, ug pambayad sa kuryente ug tubig.
Kon ang drayber mismo dili na makapakaon sa iyang pamilya, kinsa pa man ang ganahan mogunit sa manibela? Kinsa pa man ang moantos sa kakapoy kon ang bugti niini mao man ang kawad-on?
Dili lang ang mga drayber ang nag-antos niini.
Ang mga transport cooperative nga maoy gisaligan sa modernisasyon, nag-atubang usab og dako ug bug-at nga obligasyon sa ilang mga loan sa modernong jeep, mahal nga maintenance, ug ang suweldo sa ilang mga mekaniko ug staff sa garahe.
Sama sa gipahibalo sa MANGO Jeep niadtong Lunes, Abril 6, undangon na nila ang biyahe sa rota nga 42D (Talisay paingon sa EMall), ug ang ipabilin na lamang ang 42E (Talisay City paingon sa IT Park).
Taliwala niining tanan, usa ka dakong pangutana ang mosantop sa huna-huna sa katawhan: Hain na man ang tabang sa gobiyerno? Ang gisaad nga P5,000 nga fuel subsidy alang sa mga drayber ug P10,000 alang sa mga operator pabilin pa gihapon nga usa ka "pasalig" nga naglutaw sa panganod.