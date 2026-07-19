Editoryal: PWDs, senior citizens naa pay kapabilidad

Ang bag-ong resolusyon nga gipasar sa Provincial Board sa Sugbo, nga nag-awhag sa lokal nga mga patigayon sa pag-hire og persons with disabilities (PWDs), senior citizens, ug uban pang naa sa bulnerableng sektor, usa ka dalaygong lakang.
Ang resolusyon, nga giduso ni PB Member Larenz Lagon, nagpahinumdom sa mga pribadong sektor nga ang pagpadawat sa mga naa sa bulnerableng sektor isip empleyado dili lang usa ka buhat sa kaluoy, kon dili usa ka maayong pamaagi aron mapalambo ang ilang morale ug panglantaw sa kinabuhi.
Ang resolusyon giduso human gisaulog sa Sugbo ang PWD Month ning Hulyo 2026.
Ang PWD Month gisuportahan ni Gobernador Pamela Baricuatro pinaagi sa pagpirma sa Executive Order 85, Series of 2025, niadtong Disyembre 22, nga naghatag og gahom aron matukod ang Provincial Council for the Welfare of Persons with Disabilities.
Kon buot hunahunaon, dugay na kaayo nga adunay nasudnong balaod nga nagbatok sa diskriminasyon sa PWDs sa mga trabahuan.
Ang Republic Act 7277, nga gitawag sab og Magna Carta for Disabled Persons, giaprubahan niadto pang 1992, panahon ni kanhi presidente Corazon C. Aquino, kinsa nitaliwan na sa laing kalibutan.
Giamendar kini niadtong 2011 diin ang mga ahensya sa gobiyerno gimanduan nga ireserba ang usa ka porsiyento sa ilang mga empleyado alang sa PWDs samtang ang mga pribadong sektor, nga adunay 100 o labaw pa nga mga empleyado, gidasig sa pagbuhat sa ingon.
Ang mga ahensya sa gobiyerno maobligar sa pagtuman niini gumikan kay gimando man gyud kini sa balaod apan sa habig sa pribadong mga sektor, puwede ra kining dili tumanon basi sa gigamit nga pulong nga “gidasig” lang.
Tingali mao kini ang hinungdan nga hangtod karon, nagpabilin gihapon ang diskriminasyon sa bulnerableng sektor kon hisgutan ang patigayon sa mga pribadong sektor. Subo kini nga pamalandungon ug mao kini ang paet nga kamatuoran.
Maayo unta nga kining resolusyon nga giduso ni Lagon, nga naaprubahan ning bag-uhay lang, magpukaw sa mga pribadong sektor nga angayan lang hatagan og kahigayunan ang mga anaa sa bulnerableng sektor nga makapamatuod sa ilang kaugalingon nga aduna pa sila’y gamit ning kalibutana.
Basi sa mga pagtuon, ang mga PWD adunay talagsaong katakos sa pagsulbad sa mga problema, kalig-on, ug panglantaw nga makatabang sa usa ka kompanya o patigayon hinungdan nga angayan lang silang hatagan og laing oportunidad.
Kon buot hunahunaon, ang resolusyon ni Lagon sa una pa unta angay nga giduso. Hinuon, dili pa ulahi ang tanan. Ang labing mahinungdanon, adunay maayong kalambuan ang naghuwat sa unahan alang sa mga anaa sa bulnerableng sektor.
Sa ubang adunahang mga nasod sama sa Amerika, Gemany, Japan ug uban pa, dugay ra gipatuman ang sama niini nga balaod. Dili yanong pagpatuman, kon dili estriktong pagpatuman.