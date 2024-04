Editoryal: Rama nasumbalikan

Ang Cebu Port Authority (CPA) nipasaka og administrative case batok kang Cebu City Mayor Michael Rama sa Office of the President. Ang 34-ka-pahina nga reklamo sa CPA gisumiter sa Lunes, Abril 29, pinaagi sa Department of the Interior and Local Government (DILG 7).

Sumala sa post sa CPA sa ilang Facebook sa naasoy nga adlaw, ang mayor ilang gireklamo tungod sa kalapasan sa “Administrative Order No. 23 for oppression, misconduct in office, gross negligence, or dereliction of duty and abuse of authority.”

Ang lakang sa CPA naaghat pipila ka semana dihang dunay mga opisyal ug mga kawani sa Cebu City Hall nga ningsulod sa port area ug nagbutang og koral aron pagbabag sa konstraksiyon sa port extension sa CPA duol sa Compania Maritima.

Gihulagway kini sa CPA nga “acts of impermissible encroachment into the territorial jurisdiction of CPA.” Dili ba si Gob. Gwendolyn Garcia unang gipasakaan ni Rama sa susamang reklamo? Niadtong Marso 20, 2024, ang reklamo gipasaka batok kang Garcia sa samang buhatan tungod usab sa giingong “usurpation of judicial and/or quasi-judicial powers.” Kabahin kini sa Bus Rapid Transit (BRT) project dihang ang gobernador giingong niluwat og usa ka cease-and-desist order (Memorandum #16-2024) sa pagpahunong sa trabaho nga nakaapekto sa luna sa Provincial Government.

Ang gobernador gipasakaan og “abuse of authority, oppression and grave misconduct, and violation of the Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees.”

Busa ang duha nag-atubang na og susamang reklamo ug posibling preventive suspension sa Buhatan sa Presidente. Apan mahimo kaha kini sa Presidente nga usa lang kanila ang suspensuhon? Pareho ang duha nga iyang ‘kaalyado sa pulitika’ sa miaging nasudnong eleksiyon. Hinuon wa kita masayod sa ilang pagkaalyado karon nga nagkaduol ang midterm elections sa Mayo 2025. Sibaw na ang realignment sa politika.

Unsa na lang kon silang duha masuspenso tungod sa susamang reklamo? Ang tataw - si Rama nasumbalikan apan gikan laing ahensiya nga gilabanan ni Garcia taliwala sa kontrobersiya, ang CPA.