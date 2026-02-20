Editoryal: Reaksiyon sa Malacañang

Sa labing uwahi nga pamahayag sa Malacañang, kabahin sa pag-anunsiyo ni Bise Presidente Sara Duterte sa iyang pagpapili pagka presidente sa 2028 gihulagway nga “irrelevant” sa kasamtangang prayoridad sa administrasyon. Apan ang maong tubag di maisip nga yano nga tubag; kini usa ka politikal nga baruganan nga angay hubaron pag-ayo sa katawhan.
Kon atong tan-awon, ang paggamit sa pulong nga “irrelevant” nagpasabot nga ang Palasyo nagtinguha sa pagpalayo sa kaugalingon gikan sa sayong kampanya ug sa posible nga tensiyon sa politika.
Daw wa hatagi og bili ang maong announcement kay sakto man sab nga dili pa panahon sa kampanya ug daghan pang suliran nga mas nagkinahanglan nga tutokan o hatagan og pagtagad.
Apan sa laing bahin, ang pag-ingon nga “walay kalabutan” mahimo sab hubaron nga usa ka pamaagi sa paglikay sa mas lawom nga politikal nga isyu.
Dili kalikayan nga ang pag-anunsiyo sa usa ka incumbent nga bise presidente sa iyang kandidatura magdala og politikal nga epekto. Ilabi na nga kini nahitabo sa panahon nga nag-atubang siya og daghang impeachment complaints.
Busa, bisan unsaon pag-ingon nga dili kini importante, ang kahimtang naglangkob og seryosong implikasyon sa kredibilidad ug sa direksiyon sa politika sa nasod.
Ang pahayag sa Palasyo nga mas importante ang panaghiusa kaysa sayong pagpangampanya usa ka ideal nga baruganan. Apan ang panaghiusa dili makab-ot pinaagi lamang sa pagbalewala sa politikal nga reyalidad. Ang panaghiusa kinahanglan ibase sa transparency, accountability, ug matinud-anong diskurso. Kon adunay mga alegasyon batok sa usa ka taas nga opisyal, dili kini mahimong “irrelevant” sa panan-aw sa publiko nga nagtinguha og limpyo ug responsableng panggamhanan.
Dugang pa, ang paglikay sa paghisgot sa posibleng endorsement kang Mayor Leni Robredo ug ang iskedyul nga pagtagbo ni Presidente Marcos kaniya nagpadayag nga bisan pa sa pag-angkon nga dili pa panahon sa politika, ang mga lihok sa politika nagpadayon. Kini natural sa usa ka demokrasya, apan ang pag-angkon nga walay politikal nga kahulugan ang maong mga kalihukan mahimong makapahuyang sa kredibilidad sa pahayag sa Palasyo.
Kon atong hubaron, ang reaksiyon sa Malacañang dili simpleng pagbalewala, kundili usa ka estratehikong pagmintinar sa kahilom samtang nagbantay sa balanse sa gahom. Kini usa ka paagi sa pagpakita nga ang administrasyon dili gusto masudlan sa sayong tensiyon sa 2028, apan dili sab gusto maghatag og dugang nga plataporma sa bise presidente sa kasamtangan.
Sa katapusan, ang pangutana kon “irrelevant” ba ang pag-anunsiyo, kondili kon unsaon sa liderato sa nasod pagdumala sa politikal nga realidad samtang nagpadayon sa pagserbisyo sa katawhan?
Ang demokrasya dili mahunong tungod kay wala pa ang eleksiyon. Ang mahinungdanon mao nga ang tanan nga lider—bisan unsa pa ang ilang plano sa umaabot—magpabiling responsable, transparent, ug tinuod sa ilang mandato karon.