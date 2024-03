Editoryal: Relasyon nasiak na?

Nipasaka na og pormal nga reklamo si Cebu City Mayor Michael Rama batok kang Cebu Governor Gwendolyn Garcia ngadto sa Office of President Ferdinand Marcos Jr. bahin sa giingong ‘pagpanghilabot’ sa gobernador sa Cebu Bus Rapid Transit (BRT) project.

Ang BRT mass transportation system project nga kabahin sa modernisasyon sa transportasyon sa dakbayan sa Sugbo, apan ubos kini sa pagpatuman sa Department of Transportation (DOTr).

Si Rama, tua pa sa Taiwan atol ning pagsuwat, ni-file sa administrative complaint sa gobernador tungod sa maong kalapasan sa Biyernes, Marso 22, 2024. Ang administrative case naaghat tungod sa pag-isyo ni Garcia sa usa ka cease-and-desist order, pinaagi sa

Memorandum No. 16-2024, ngadto sa Hunan Road and Bridge Construction Group Co. Ltd. ba­hin sa pagtukod og bus terminal nga iyang giingong makatabon sa Kapitolyo nga usa ka heritage site.

Base sa reklamo ni Rama mao ang Administrative Order No. 23, series of 1992, “prescribes the rules and procedures on the investigation of administrative disciplinary cases against elective local officials of provinces, highly urbanized cities, independent component cities, and cities and municipalities of Metropolitan Manila.”

Sa maong lakang ni Rama, klaro nga dunay pagkasiak na sa ilang relasyon sa gobernador diin unang namahayag sa pagpatunhay sa ‘One Cebu Island’ nga konsepto, nagpasabot sa panag-uyon o panaghiusa sa mga lokal nga lider bisan managlahi og partido.

Dili sekreto sa kadaghanan bahin sa kaagresibo ni Garcia sa pag-abante sa iyang gusto ug matod pa, si Rama buot mohatag og leksiyon sa gobernardor? Sa tuno sa mayor, sama sa dunay lig-ong gisandigan sa ‘taas’ sa kagamhanan.

Dinhi makita ang katag. Nasayod kita nga si Garcia dili usab basta-basta og koneksiyon isip gobernador sa nag-una nga ‘vote rich’ nga lalawigan sa nasod.

Kainit sa politika sa nagkaduol nga midterm elections sa Mayo 2025. Relasyon padayon kaha’ng masiak? Kini mura’g sama na sa kainit sa summer nga dunay El Niño phenomenon.