Editoryal: Reporma sa DPWH

Ang lakang ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pagpangayo og immigration lookout bulletin order batok sa mga opisyal ug kontraktor nga giingong nalambigit sa mga anomaliya sa flood control projects usa ka lig-on nga timaan sa tinguha sa pagputol sa kurapsyon. Ang pagpugong sa ilang pagawas o ikyas paingon sa gawas sa nasod samtang nagpadayon ang imbestigasyon. Kini nagpasabot og seryosong pagpaningkamot nga adunay accountability.
Sa maong paagi, ang katawhang Pilipino makapahimulos niini pinaagi sa (1) mas taas nga kumpiyansa sa mga proyekto sa gobiyerno, (2) mas maampingon nga paggamit sa pundo sa katawhan, ug (3) mas kalidad nga imprastruktura.
Ang suspensyon sa tanang locally funded projects sulod sa duha ka semana aron susihon ang bidding process, usa ka epektibong paagi aron malikayan ang pagbalik sa daang pamaagi sa paghatag og pabor.
Kini nga mga lakang nagpakita sa determinasyon nga limpyohan ang DPWH. Kinahanglan ang suporta sa katawhan ug ang walay puas nga political will. Kon mapadayon kini, dako ang posibilidad nga ang katawhan makasinati og tinuod nga kausaban gikan sa mga proyektong limpyo ug lig-on nga mapahimuslan sa kinabag-an.