Editoryal: Resignasyon ni Gealon

Sa tuno sa suwat sa resignasyon ni Cebu City Councilor Rey Gealon isip traffic czar sa dakbayan niadtong Sabado, Disyembre 23, 2023, mabati sa linya sa iyang pinulongan nga sama sa dunay kasagmuyo.

“I unequivocally accepted the appointment, Sir (addressed to Rama), along with the herculean task of traffic management and enforcement. Though the worsening traffic situation in the city is seemingly impossible to solve, I tried with what measly knowledge and ability I possess, in the best way I know how,” tipik sa suwat ni Gealon, kinsa gitudlo ni Mayor Michael sa naasoy nga pwesto niadtong Septiyembre.

“It appears, however, Sir, that despite the diligent and dedicated efforts exerted, there leaves much to be desired. I believe the functions of this office I hold is better dispensed with by another who is more able and capable, Sir,” dugang sa iyang suwat.

Sa pagsumiter sa resignasyon ni Gealon mao usab ang adlaw sa pagpatuman sa rerouting scheme sa tulo ka mga flyover sa Gov. M. Cuenco Avenue o mas naila nga Ban-Tal corridor nga usa sa labing problemado sa trapiko labina sa rush hours.

Kon dili si Gealon ang nagsugo niini, kinsa? Dili ka kaha si Rama? Resulta ba kini sa pagkuha ni Rama og grupo sa mga “batid” gikan sa Metro Manila Development Authority? Sumala sa mga motorista, mas migrabe ang ilang pag-antos. Dihang giwagtang kini human sa duha ka mga adlaw, matod pa, miarang-arang ang dagan sa trapiko. Hinuon, sumala sa awtoridad, pagsuway ang maong pamaagi.

Ug sumala sa taho, ang taga MMDA nagtuon sa traffic lights sa dakbayan, apan kabahin niini ang pagsusi usab sa dagan sa trapiko. Dili kaha kita mahimo’ng Manila-like, imbes Singapore o Melbourne-like?

Ang tayming sa resignasyon ni Gealon dunay dakong kahulogan.

Tinuod, ang problema sa trapiko nagkagrabe. Kinahanglan nga seryuso kining matutukan, dili lang sa pangutok sa usa ka tawo nga gamhanan bisan diha sa dinaliang alibyo. Maayong masubay sa malangkubong plano alang sa malahutayo’ng solusyon.