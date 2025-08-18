Editoryal: Riprap nga gibarat

Ang pagkahugno sa 15 metros nga bahin sa riprap sa Barangay Casuntingan, Dakbayan sa Mandaue dili lang usa ka “construction mishap.” Kini nagpakita og usa ka mabungog nga pahimangno sa katawhan nga ang mga proyekto sa flood control—nga gikinahanglan ning panahon sa kusog nga uwan ug kalit nga pagbaha—posible sab nga mahimong tinubdan sa katalagman kon ang standard sa pagtrabaho ug pag-implementar dili lig-on o pinadagan ang pagtrabaho.
Samtang gipahibalo ni Rep. Emmarie “Lolypop” Ouano-Dizon nga limitado ra ang iyang papel ngadto sa pagpangita og pundo ug nga ang tanang plano, disenyo, ug implementasyon tua sa DPWH 6th District.
Ang gipaabot sa katawhan dili lang ang pag-ayo sa nahugno nga bahin sa riprap pinaagi sa kontraktor sa On Point Construction nga dunay P90 milyunes nga pundo.
Ang gipaabot mao ang paghinlo sa proseso sa pagpatuman sa proyekto. Dili kinahanglan mahimong engineer ang mga residente aron makasabot kon adunay shortcut o wala tumana ang disenyong teknikal.
Nganong nahitabo kini nga bag-o pa lang nahuman ug wala pa gani na-turn over?
Kon ang tinguha mao ang pagpanalipod sa katawhan batok sa baha, apan ang resulta mao ang kabalaka ug pagkawalay kasigurohan, unsa pa man ang pulos sa proyekto?
Kon tinuod nga responsableng serbisyo publiko ang giila sa atong mga opisyal, kinahanglan ang DPWH dili lang motubag sa kongresista, kondili ipahimangno sa publiko sa klaro ug tin-aw unsaon paggarantiya nga sa sunod nga uwan dili magpas-an og lain na sab nga disgrasya.
Ang usa ka riprap nga naguba mahimong simbolo sa usa ka sistema nga kinahanglan tukuron pag-usab, mas lig-on, ug mas matinud-anon alang sa katawhan nga gialagaran niini.