Editoryal: Risgo sa sunog

Giobserbar sa Marso ang Fire Prevention Month dinhi sa Pilipinas – usa ka saktong panahon sa paghisgot ug pagpataas sa kahibalo bahin sa mga hinungdan, peligro, ug uban pa.

Kini ubos sa Proclamation No. 115-A, gipirmahan ni kanhi Presidente Ferdinand E. Marcos Sr., ug Proclamation No. 360 niadtong 1986.

Subay niini, ipahigayon ang “safety consciousness among our people every day of the year as a positive preventive approach to a problem that can be solved by more caution, vigilance, sobriety, the exercise of common sense, and respect for the law.”

Ang state weather bureau nga Pagasa nagkanayon nga ang temperatura ug humidity sa Marso nagsugod sa pag-abot sa mas taas nga lebel.

Duhang sa Pagasa, uban sa kainit sa panahon ug uga nga palibot, risgo sa sunog o mo­taas ang kaso sa sunog sa tibuok nasod.

Sa Marso, magsugod ang panahon sa ting-i­nit o summer season sa Pilipinas ug base sa datus sa Bureau of Fire Protection (BFP), dunay daghang alarma sa sunog.

Mas risgo karon tungod usab sa pagdeklarar sa Pagasa sa pagsugod na sa ‘strong’ El Niño phenomenon hangtod sa ikatulong quarter ning tuiga.

Sa atong pag-obserbar niini nga kampanya, kinahanglan kitang magmabinantayon ug mas maamguhon ug dunay kahibalo bahin sa paglikay sa sunog aron luwas ang atong kaugali­ngon ug ang atong pamilya.

Aron masiguro nga luwas ang imong pamil­ya ug balay, girekomenda sa BFP kini nga mga tip aron malikayan ang sunog.

Dili lang kabtangan ang mausik sa usa ka kilab sa kayo, posibling dunay kinabuhi nga makalas labi na sa mga sentro sa populasyon nga nanagsikit ang kabalayan.

Apan pinaagi sa pag-amping sa kaluwasan nga gisugyot sa mga awtoridad, mapugngan o masanta ang masulub-ong hitabo.

Subay sa pag-edukar sa publiko, gidasig sa BFP ang tanan nga moapil ug aktibong mosalmot sa fire drills sa mga barangay, eskwelahan, trabahoan, ug local government units.

Apan kita ug ang komunidad ang labaw nga responsable sa paglikay sa sunog. Doble ang pagkamabinantayon sa risgo nga panahon.