Editoryal: Sa korte magtigi

Way mahimo ang pagbinayloay og akusasyon ug pagpalabwanay og mga pulong sa tradisyonal ug social media tali sa mga lokal nga opisyal bahin sa mga isyo sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project sa dakbayan sa Sugbo.

Panahon na nga ipasaka sa korte ug adto na magtigi sa mga ebidensiya ug mga katarungan sa pagresulbar sa isyo nga malinawon.

Una nang nihulga si Mayor Michael Ra­ma nga mopasaka og kaso batok sa mga mo­­ba­bag ug nihimo og pa­na­wagan sa pagpahu­nong sa CBRT. Way tino ang lakang ni Rama bahin niini sa pagkakaron. Apan si kanhi Mayor Tomas Osmeña gikataho nga nangandam na sa pagpasaka og kaso batok sa mga nihimo og aksiyon sa ilang pagbabag sa CBRT.

Si Osmeña, unang nag-umol sa maong proyekto sa panahon sa iyang administrasyon, nihagit kang Gob. Gwendolyn Garcia ug Hunta Probinsyal sa Lalawigan nga nipalabang og resolusyon sa pagpahunong sa CBRT project.

“ln response to Gwen’s statement that I should get my facts straight. True but I will remind her that she is not the judge. I will submit the same in the proper court where she cannot bully the judge...” sumala sa pamahayag ni Osmeña nga iyang giluwatan sa media.

Matod niya, ang kataw-anan nga ang iyang amahan nga si Serging Osmeña, Jr. nidonar sa maong luna ngadto sa Probinsiya nga mao na karon ang gigamit sa pagguba sa iyang ngan taliwala sa pangandoy nga makatabang sa Dakbayan sa Sugbo.

Dugang sa pamahayag ngadto sa gobernador, “It was big mistake to help the province of Cebu.”

Ug sa dagan sa isyo, sila si Rama ug Osmeña, kanhi kaalyado apan giila na nga kontra sa politika sa naulahi, sama sa nagkauyon karon bahin sa CBRT project. Laing kalangay na kaha usab sa CBRT project mugna tungod sa nag-ung-ong nga bugno sa korte?