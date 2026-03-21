Editoryal: Sa Marso 23 deadline

Sa padayong pagsaka sa presyo sa petrolyo, usa sa labing naapektuhan nga sektor mao ang mga drayber-operator sa publiko’ng transportasyon tungod kay matag adlaw’ng gasto sa krudo nga direkta nga nakaapekto sa ilang kita ug panginabuhi.
Ang lakang sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7 sa pagpatuman sa fuel subsidy program, makatabang sa mga drayber ug operator sa PUJs o PUVs.
Gipahinumdoman nga sa Lunes, Marso 23, 2026, ang deadline sa pag-submit sa mga gikinahanglang dokumento aron mahimong benepisyaryo.
Kini nga pahibalo dili lamang simpleng anunsiyo, kondili usa ka panawagan sa tanang drayber ug operator nga lihukon ang ilang responsibilidad aron makabenepisyo sa programa sa gobiyerno.
Ang fuel subsidy nga mokabat gikan P4,500 hangtod P10,000 (depende sa matang sa sakyanan) makahupay og gamay ilabi na sa karon nga kahimtang sa ekonomiya. Kini makatabang sa pagpalig-on sa ilang adlaw-adlaw nga operasyon ug makapaminos sa epekto sa pagsaka sa presyo sa krudo.
Apan kining ayuda dili automatic nga ihatag—kinahanglan kini paningkamotan pinaagi sa hustong pagsunod sa mga rekisitos.
Usa sa mga kinahanglan mao ang pagbaton og aktibong e-wallet account, diin ipadala ang maong pinansyal nga ayuda.
Sa modernong pamaagi sa distribusyon, klaro nga gitumong sa LTFRB 7 ang mas paspas, limpyo, ug episyenteng proseso. Busa, walay rason nga mapakyas ang usa ka benepisyaryo tungod lang sa kapakyas sa pagpangandam sa ilang digital nga account.
Giduso sab ang mga drayber ug operator nga makigkoordinar sa ilang transport service entities aron maseguro nga husto ug kompleto ang ilang aplikasyon.
Busa, ayaw na mo og langay-langay lihok na aron makapahimulos sa maong programa.