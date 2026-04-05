Editoryal: Saba nga tambotso, kanus-a man masumpo?

Mura’g nibalik na usab ang kalbaryo sa kadalanan nga dugay na natong gilauman nga nahanaw na unta.
Sa atong inadlaw-adlaw nga pagpaniid, naghitak na usab kining mga motorsiklo nga saba og tambutso (modified muffler).
Inay nga malinawon ang paglawig sa kagabhion o ang pagpahulay sa sulod sa panimalay human sa tibuok adlaw nga paghago, mabulabog kini sa pait, sakit, ug makabungog nga tingog sa mga motor.
Kining maong kasaba dili lang usa ka yano nga disturbo; kini usa ka pagpanghasi sa kalinaw sa publiko.
Ngano man nga nibalik man kini? Dili ikakalimod nga tungod kini sa paglugak sa mga tinugyanan sa balaod sa pagpanakop niining mga malapason.
Kon kaniadto hugot ang operasyon, karon daw ninggara na pud ning mga drayber sa pagpabulhot sa ilang mga saba nga tambotso.
Nakita man gud nila nga wala na may manggukod kanila, hinungdan nga mibalik ang ilang pagpabadlong.
Ang pagkawala sa disiplina sa dalan kanunay gayod nga magsugod sa pagkawala sa hugot nga implementasyon sa balaod.
Kon atong balikon ang kasaysayan sa transportasyon sa Sugbo, mahinumdoman nato ang mga stereo sa dyip kaniadto.
Gihimo kining garbo sa mga drayber—puno sa dagko nga mga speaker sa ilawom sa lingkuranan.
Apan tungod sa kamandoan nga gidili kini—hilabina kay makasakit sa dughan ang kusog nga tingog ug makabalda sa mga pasahero, ilabi na sa mga tiguwang—nahanaw kini sa hinay-hinay.
Ngano man nga nagmalampuson ang kampanya batok sa saba nga stereo sa dyip?
Tungod kay ang sige-sige nga pagpangdakop ug pagpang-embargo sa mga car stereo nakapapul-an sa mga drayber.
Ang mga drayber napul-an kay laliman ka nga embargohon ang ilang mahalong gamit ug unya pamultahon pa gyud og dako.
Ang ilang kinitaan sa tibuok adlaw, imbes nga ipakaon sa pamilya, igo na lang ibayad sa multa.
Sa kadugayan, sila ra mismo ang nisurender ug wala na nagpa-music.
Kini nga "kamot nga puthaw" sa implementasyon mao unta ang angayng buhaton sa atong mga ahensiya sa gobyerno karon batok niining mga saba nga motor.
Adunay uban nga moingon nga kinahanglan pa og komplikado nga decibel testing aron mapamatud-an nga lapas na sa limitasyon ang kasaba.
Apan alang sa usa ka yano nga lungsoranon, dili na kinahanglan og science kon ang kasaba sa motor madungog pa gani bisan pipila na ka metros ang gilay-on gikan sa balay.
Klaro pa sa hayag sa adlaw nga kini malapason; dakpon na unta kini diretso ug tangtangon ang ilegal nga tambotso diha-diha dayon. Nganong hatagan pa man og lugway ang mga tawo nga walay respeto sa katulog sa uban?
Didto sa kaulohan, ang mga dyip de pasaheroan gitugotan sa pagpatukar tungod kay ang ilang musika sakto lang sa dalunggan—igo lang makalingaw ug dili sakit sa dughan.